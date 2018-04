Stadio EC | Verona - Spal 1-0 | Valoti

europacalcio

: Foto appena pubblicata @ Hellas Verona FC - Stadio M. Bentegodi - MirkoFerrari6 : Foto appena pubblicata @ Hellas Verona FC - Stadio M. Bentegodi - veronasera : FISCHIO D'INIZIO ALLO STADIO BENTEGODI! Pecchia stravolge ancora la formazione iniziale - taxwasp : I'm at Stadio Marc'Antonio Bentegodi for Hellas Verona vs SPAL in Verona, VR -

(Di domenica 29 aprile 2018)EC,1-0:, cronaca e tabellino Dall'inviato aTerz'ultima contro penultima: last call per entrambe le formazioni con laseguita da un gran numero di tifosi al Bentegodi per cercare di raggiungere la ...