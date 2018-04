Squash | Campionati Europei a squadre 2018 | l’Italia femminile ottiene la promozione in

oasport

(Di domenica 29 aprile 2018) La capitale lettone Riga ha ospitato la terza divisione deidi, dove l’Italia era presente con la compagine. Condotta dall’allenatore Timothy Simpson, la nazionale italiana era formata da Monica Menegozzi, Petra Paunonen, Cristina Tartarone e Lily Taylor-French. Inserita nel girone A, l’Italia ha iniziato il proprio percorso dominando per 3-0 l’Estonia, ripetendosi poi contro la Bielorussia e contro il Lussemburgo. Nell’ultima giornata della prima fase, le azzurre sono poi venute a capo della Svezia, ancora per 3-0, assicurandosi il primo posto nel girone e la conseguente qualificazione alle semifinali. Nell’incontro decisivo per lain seconda divisione, l’Italia ha affrontato la Norvegia, con Cristina Tartarone e Lily Taylor-French che hanno regalato la vittoria alla nazionale ...