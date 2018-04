Sprechi | l’Europa del rigore fa la cattiva maestra | prima di lasciare i commissari si

ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 aprile 2018) Uno scivolo d’oro per i tre anni di “transizione”, dalla bambagia alla normalità. Stavoltadà dei punti al nostro Parlamento. I suoiuscenti, senza troppa pubblicità, hanno infatti deciso di concedere a se stessi un piccolo ma sostanzioso regalo: tra 19 mesi usciranno di scena e ad attenderli, puntuali, troveranno materassi imbottiti d’euro e nuovi irrinunciabili benefit. A loro disposizione, oltre a stipendi da 8-15mila euro al mese per tre anni, potranno usufruire nello stesso periodo anche di auto blu con autista, di un ufficio con personale e segreteria dedicati, il tutto sempre a carico dei contribuenti dell’Unione. Tre anni da nababbi per i 28 exla cui ragione di fondo – o il cui pretesto, per i critici – riesiederebbe nella volontà di evitare che finiscano al soldo di qualche multinazionale o società di lobby ...