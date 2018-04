Spotify tutte le novità per gli account Free e Premium

Spotify Gratis Si Rinnova : Ecco Tutte Le Novità Per Chi Usa Spotify Free : Arrivano tante Novità per la versione gratuita di Spotify : nuova interfaccia, più funzionalità che prima erano disponibili solo con l’account Premium. Ecco Tutte le Novità di Spotify Gratis da Aprile 2018 Spotify Gratis Novità Aprile 2018 Spotify annuncia la sua nuova app Free , con ancora più musica gratuita. Come da programma, poche ore fa si è […]

Spotify debutta a Wall StreetMa in Borsa piove sui titoli tech Tutte le cifre sul debutto dell'anno : Il servizio di streaming musicale Spotify debutta in Borsa, mentre a Wall Street tira una brutta aria per i titoli tecnologici, azzoppati dai timori di un'escalation della guerra commerciale tra Usa e Cina, dallo scandalo Facebook, dalle inchieste sulle auto che si guidano da sole e dall'ostilita' mostrata da Donald Trump contro Amazon. Tuttavia c'e' grande attesa per il debutto di Spotify, societa' nata in Svezia 10 anni fa, che sbarca a Wall ...