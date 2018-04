huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Spazzolini elettrici e strumenti d'igiene. Quali scegliere - marco_iz0fwk : RT @HuffPostItalia: Spazzolini elettrici e strumenti d'igiene. Quali scegliere - annapericle : RT @HuffPostItalia: Spazzolini elettrici e strumenti d'igiene. Quali scegliere - maurizioi : RT @HuffPostItalia: Spazzolini elettrici e strumenti d'igiene. Quali scegliere -

(Di domenica 29 aprile 2018)per l'orale di adulti e bambini. Ecco i migliori scelti da Huffpost.Secondo l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) da solo lo spazzolino da denti non basta a pulire perfettamente i denti. Sarebbe in grado di detergere soltanto il 40 per cento della superficie da trattare e rimuoverebbe solo il 42 per cento della placca. Così non si tratta solo di decidere se utilizzare uno spazzolino manuale o elettrico – qui a fare la differenza resta la manualità – ma anche di abbinare, per a pulizia quotidiana, anche altri. Lo scovolino per esempio, che si presenta come un mini spazzolino interdentale. Scelta la misura, serve soprattutto a rimuovere perfettamente i residui di cibo tra un dente e l'altro. Più complesso da usare, e più rischioso soprattutto per le gengive delicate è il filo ...