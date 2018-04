Spalletti cambi sbagliati | colpa mia

Inter-Juventus - Spalletti fa mea culpa : “ho sbagliato i cambi” : ”I cambi sono sbagliati, me ne prendo la responsabilità. Volevo sostituire Perisic che aveva chiesto il cambio. Poi mi ha detto che ce la faceva e c’era da fare partita difensiva, cosi’ ho deciso di sostituire Icardi con Santon’‘: Luciano Spalletti risponde così a una domanda sulla sostituzione Icardi-Santon che ha condizionato il derby d’Italia, vinto dalla Juventus. L'articolo Inter-Juventus, Spalletti fa ...

Inter - Icardi sostituito piange/ Video : Perisic rifiuta il cambio di Spalletti esce il Capitano e... : Inter, Icardi in lacrime: Video. Perisic rifiuta il cambio di Spalletti, il Capitano via dallo stadio piangendo. Le ultime notizie sull'attaccante argentino e la squadra nerazzurra(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 23:32:00 GMT)

Inter - Spalletti : "Esigenti ma siamo dove volevamo. Gagliardini out? Non cambio" : Ma proprio come crescita di centro sportivo, di prospettive future, di modo di lavorare in un mondo che viaggia veloce. Si cerca di anticipare le richieste e le esigenze. Sono convinto che ci siano ...

La tentazione di Spalletti : cambiare l'Inter per ritrovare il gol perduto : l'Inter ha bisogno di punti e di gol dopo gli ultimi risultati negativi e Spalletti pensa ad un cambio di modulo: «Nel finale la differenza la fa il carattere, il mondo è pieno di meteore»

Spalletti cambia l'Inter : dal compasso di Borja Valero al pennello di Rafinha : l'Inter di oggi è diversa da quella di inizio stagione, anche negli uomini. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come l'innesto di Rafinha abbia inciso sul gioco della squadra guidata da Luciano Spalletti. 'Spalletti ha riposto nella scrivania il compasso di Borja Valero, utile all'inizio per ...

Milan-Inter - formazioni : Gattuso sceglie Cutrone - Spalletti non cambia : Gattuso si affida a Montolivo, nei nerazzurri per la quarta volta consecutiva lo stesso 11. Squadre in campo alle 18.30 a San Siro e su Sky Sport 1HD e Premium Sport 2

Inter - Spalletti cambia ancora contro la Sampdoria Video : Domani alle ore 12:30 allo stadio Ferraris di Genova andra' in scena l'anticipo della domenica della ventinovesima giornata di campionato tra #Sampdoria e #Inter. Una partita molto importante per entrambe le squadre visto che i blucerchiati sono in piena lotta per un piazzamento in Europa League visto che al momento sono al settimo posto, a 44 punti, a tre lunghezze dal Milan sesto in classifica, mentre i nerazzurri sono in lotta per un ...