Spal | Felipe | ' Bravi a crederci sempre | volevamo fare risultato per la salvezza'

Diretta/ Verona Spal (risultato live 1-2) streaming video e tv : Felipe! La ribalta la Spal ! : Diretta Verona Spal , info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live . Delicatissima sfida per la salvezza al Bentegodi, entrambe hanno necessità di vincere(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 16:29:00 GMT)

DIRETTA/ Spal Chievo (risultato live 0-0) streaming video e tv : Sorrentino nega il gol a Felipe : DIRETTA Spal Chievo : info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live . Spareggio salvezza tra gli estensi e i veronesi allo stadio Mazza(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 21:08:00 GMT)

Una Vita / Anticipazioni puntata 10 aprile : Celia con le Spal le al muro - Felipe vuole la verità! : Una Vita , Anticipazioni puntata del 10 aprile : dopo aver ricevuto una soffiata da Huertas, Felipe cercherà di scoprire la verità da Celia , accusata di aver incontrato in gran segreto…(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 07:23:00 GMT)

Lazio-Salisburgo - le probabili formazioni : ballottaggio tra Luis Alberto e Felipe Anderson alle Spalle di Immobile : Vincere all’Olimpico per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali dell’Europa League 2017-2018. La Lazio affronterà il Salisburgo stasera, giovedì 5 aprile, nel match di andata dei quarti di finale con l’obiettivo di blindare il pass per entrare tra le migliori quattro del torneo. I biancocelesti finora hanno sofferto all’andata per poi scatenarsi al ritorno, ma stavolta proveranno a piazzare la ...