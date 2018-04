Spagna | Madrid vuole cambiare il codice penale dopo la sentenza shock sullo stupro

Pensioni : Google le pagherà alla Spagna? Ecco la singolare Web Tax di Madrid : Pensioni: un argomento delicato. Un tema molto sentito dagli italiani. E non è un caso che buona parte dell'ultima campagna elettorale sia stata caratterizzata da candidati che molto spesso facevano leva sulla possibilità di una profonda riforma del sistema previdenziale per guadagnare consenso. In attesa che il nuovo Governo si formi ed eventualmente gli eletti dimostrino la loro capacità di mantenere fede alle promesse fatte, c'è da fare i ...

Spagna - governatrice di Madrid ruba al supermarket : lascia incarico/ Video - Cifuentes : "È un linciaggio" : Cristina Cifuentes, governatrice di Madrid si dimette dopo aver rubato al supermercato cosmetici per circa 40 euro. Un Video la condanna per taccheggio.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 16:32:00 GMT)

Spagna - beccata a rubare una crema antirughe : si dimette la governatrice di Madrid : Cristina Cifuentes, 53 anni, si è dimessa da governatrice della regione di Madrid dopo che un quotidiano iberico ha diffuso un video del 2011 in cui è colta mentre ruba una crema antirughe in un supermercato. "Lo faccio per proteggere la mia famiglia. Sono vittima di un linciaggio".Continua a leggere

Spagna - governatrice di Madrid lascia dopo video in cui ruba al supermarket. Lei si difende 'E un linciaggio' : Il video, per la cronaca, è stato diffuso dalla testata di destra Okdiario . Il problema di Cristina è che la diffusione del video segue solo di qualche mese la controversia storia di un master in ...

Spagna : si dimette per scandalo presidente Pp regione Madrid : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Spagna - ETA chiede perdono alle vittime/ Intanto la Francia consegna a Madrid due ex terroristi baschi : L'ETA chiede per la prima volta ufficialmente persono ai familiari delle vittime: per 50 anni i terroristi baschi hanno insanguinato la Spagna con attentati omicidi. "Rispetto per i morti"(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:02:00 GMT)

Real Madrid-Juventus - 3 minuti di follia : “ecco cosa ha fatto Chiellini” - accuse dalla Spagna [VIDEO] : Real Madrid-Juventus, ieri sera è andata in scena una partita incredibile valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, beffa per la squadra di Allegri nei minuti finali e non sono mancate le polemiche, in particolar modo ultimi tre minuti caldissimi. In Spagna sta impazzando un video che illustra i 3 “lunghi” minuti che vanno dal fischio del calcio di rigore all’effettiva esecuzione dello stesso. In quei minuti sul campo è ...

Real Madrid-Juventus - la rassegna stampa : 'Furto del secolo' - 'Era rigore'. La Spagna si divide : La Gazzetta dello Sport apre con "La rabbia e l'orgoglio" di una "Juve furibonda", mentre Tuttosport non ci sta: "Così no", scrive in prima pagina il quotidiano torinese, che esalta la prova di "una ...

La Spagna si divide sul rigore assegnato al Real Madrid : Roma, 12 apr. , askanews, La Spagna si divide sul rigore assegnato al Real Madrid che ha permesso l'eliminazione beffarda della Juventus. Il quotidiano sportivo As titola a tutta pagina 'dal panico ...

Dalla Spagna : 'Alisson è sempre in pole per il Real Madrid' : TORINO - Alisson Becker resta in pole nei piani mercato del Real Madrid per la prossima stagione. Come scrive il quotidiano spagnolo 'As', il portiere della Roma sarebbe il preferito dal club ...

Roma - dalla Spagna sicuri : Alisson obiettivo del Real Madrid : Alisson Becker resta in pole position nei piani mercato del Real Madrid per la prossima stagione. Come scrive il quotidiano spagnolo 'As', il portiere della Roma sarebbe il preferito dal club ...

Dalla Spagna - Dybala-Atletico Madrid : accordo raggiunto. Affare da 100 milioni più una contropartita : Dalla Spagna, Dybala-Atletico Madrid- Secondo quanto riportato da Joaquin Rodriguez, giornalista di Radio Onda Cero e Antena 3, l’Atletico avrebbe già raggiunto un accordo di massima con Paulo Dybala per il suo trasferimento nella prossima stagione. accordo DI 5 ANNI Un quinquennale da cifre record. Dybala vestirà la maglia dei Colchoneros per sopperire alla partenza di […] L'articolo Dalla Spagna, Dybala-Atletico Madrid: accordo ...

Dybala - accordo con l'Atletico Madrid : in Spagna rilanciano : C'è l'Atletico Madrid nel futuro di Paulo Dybala. Almeno secondo Joaquin Rodriguez, giornalista di Radio Onda Cero e Antena 3, che parla di accordo raggiunto tra l'entourage di Dybala e i colchoneros ...

Juventus - Dybala/ Accordo con l’Atletico Madrid : bomba dalla Spagna! : Juventus, Dybala: Accordo con l’Atletico Madrid: bomba dalla Spagna! Secondo quanto raccolto da Onda Cero e Antena 3, i Colchoneros avrebbero trovato l’intesa con La Joya(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 21:30:00 GMT)