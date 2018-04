Sono sposato con una medium sensitiva Ecco com’è

huffingtonpost

: SONO GIÀ SPOSATO - Thorgdrway : SONO GIÀ SPOSATO - Zedal : @wolf2476 @dakisam91 @doctum_doces @willy_signori Mi spiace non ho le corna ne' sono brutto come te non posso esser… - wolf2476 : @Zedal @dakisam91 @doctum_doces @willy_signori Non sono sposato..ma forse un giorno me lo farò raccontare....tipo q… -

(Di domenica 29 aprile 2018) Laura Lynne Jackson è moglie, madre ed ex insegnante di liceo da Long Island, New York, che ha una serie di capacità soprannaturali: è sia unache una.I suoi doni paranormali, di cui si è accorta sin da bambina, le permettono di leggere l'energia delle persone e carpire informazioni sul loro passato, presente e futuro; le sue abilità dala aiutano a comunicare con persone defunte e trasmettere i loro messaggi a chi è ancora in vita.Quando Laura era agli inizi della sua carriera d'insegnante, vent'anni fa, uscì per un primo appuntamento con Garrett, che oggi è suo marito. Alla seconda uscita, gli confidò i suoi doni paranormali."Non si tratta di qualcosa che posso nascondere sul serio", ha spiegato Laura, autrice del best-seller The Light Between Us. "Chiunque mi conosca bene, conosce questa parte di ...