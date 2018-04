Skype per Android si aggiorna ala versione 8 20 0 9

Skype down : il programma per le videochiamate non funziona in Europa Video : #Skype, il famoso programma [Video] specializzato nelle Videochiamate ha dato segni di cedimento oggi. Le prime segnalazioni sono arrivate oggi, 26 aprile 2018, dalle ore 3.00 alle 6.00 del mattino. Tuttavia, poiché non si tratta di un orario di punta non sono state tante le persone che hanno accusato il disservizio. Tuttavia, il problema sembrava essersi risolto nelle immediate ore successive, ma così non è stato. Dopo poco meno di 12 ore si ...

Microsoft Teams - Yammer e Skype for Business non saranno più disponibili per Windows Phone : Attraverso un post pubblicato sulla pagina ufficiale di Microsoft Support, il Colosso di Redmond ha annunciato la dismissione di alcune sue applicazioni per Windows Phone 8.1. A partire dal 20 maggio 2018, quindi fra circa un mesetto, le app Yammer, Skype for Business e Microsoft Teams – tutti e tre strettamente legate al settore enterprise – non saranno più aggiornate per Windows Phone 8.1 e verranno anche eliminate dal relativo ...

Skype : la versione Dekstop per Windows ritorna disponibile : Dal 19 febbraio Microsoft ha interrotto il rilascio della versione WIN32 di Skype per Windows a causa di una grave vulnerabilità pericolosa per la sicurezza degli utenti. Il Colosso di Bill Gates, in quella occasione, aveva invitato a scaricare la UWP di Windows 10 oppure l’app per Windows 8 nel frattempo che il team di developer potesse rilasciare una nuova versione completamente priva della vulnerabilità riscontrata. Ecco, questa nuove ...

Skype UWP : nuovo aggiornamento per Windows 10 : [aggiornamento1 16/03/2018] L’update è disponibile ora anche per gli utenti no Insider. Articolo originale, Un nuovo aggiornamento per la UWP ufficiale di Skype risulta disponibile sul Microsoft Store. La nuova versione, numerata 12.1809.199.0, è scaricabile da tutti gli utenti Insider iscritti al ramo fast. Changelog Chiamate migliorate: Rispondi alle chiamate in arrivo direttamente in Skype, anche quando l’impostazione Non ...

Skype App si aggiorna : prestazioni migliorate per versioni android più vecchie : L’ultima versione software dell’applicazione Skype adesso supporta pienamente le versioni android più vecchie, dalla 4.03 alla 5.1 con prestazioni migliorate.Microsoft ha annunciato da poche ore di aver rilasciato una nuova versione stabile dell’applicazione Skype per sistema operativo android, evidenziandone i miglioramenti in termini prestazionali e il supporto a sistemi operativi del robottino verde più vecchi.Skype per ...

Skype UWP : nuovo aggiornamento per Windows 10 [Insider] : Un nuovo aggiornamento per la UWP ufficiale di Skype risulta disponibile sul Microsoft Store. La nuova versione, numerata 12.1809.199.0, è scaricabile da tutti gli utenti Insider iscritti al ramo fast. Changelog Chiamate migliorate: Rispondi alle chiamate in arrivo direttamente in Skype, anche quando l’impostazione Non disturbare di Windows 10 è attiva. Trova i messaggi nella conversazione corrente: usa il nuovo filtro di ricerca per trovare ...

Skype : scoperta una falla di sicurezza che costringe Microsoft a riscrivere completamente il client Desktop : Una recente analisi di Skype ha riscontrato una nuova debolezza capace di concedere i privilegi d’amministratore a chi la sfrutta. Security La scoperta di questa nuova falla nella sicurezza di Skype è da attribuire al ricercatore Stefan Kanthak. Il bug in questione sarebbe situato in uno dei processi di gestione dell’aggiornamento che sfrutta un eseguibile secondario. Il processo secondario è vulnerabile a manipolazioni, che permettono ...

