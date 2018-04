Sky e Mediset Premium | quale futuro per la tv a pagamento?

ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 aprile 2018) L’Autorità per le comunicazioni ha rilevato nell’ultima relazione annuale che nella Tv in chiaro i primi due operatori, Rai e Mediaset, detengono l’83% dei ricavi (e il 68% degli ascolti nell’intera giornata), mentre nel segmento della Tv aSky e Mediaset (è la pay di Mediaset) insieme raggiungono il 98% (il 77% Sky e il 21%). Da ciò si evince che il mercato della televisione è molto concentrato: c’è il rischio che tale concentrazione possa ulteriormente aumentare. Il recente accordo fra Mediaset e Sky prevede che Mediaset venda a Sky il diritto di trasmettere sul satellite i principali canali. C’è chi ipotizza chepossa confluire in Sky. Qualora fosse vero, si passerebbe dall’oligopolio a un vero e proprio monopolio! Quali le conseguenze sull’asta per i diritti del calcio? Le autorità di controllo avranno di che lavorare. Qui rileviamo ...