Siria | guerra di propaganda | la Russia fa testimoniare un 11enne per smentire l’uso di gas

Siria - consigli di lettura. Tra guerra - amore e vite spezzate : di Federica Pistono* Negli ultimi mesi, sul mercato editoriale italiano sono giunti alcuni romanzi Siriani recentemente tradotti, la cui lettura rappresenta (per contenuti proposti) un’occasione immancabile per un serio tentativo di comprendere la complessità della situazione Siriana. Splendido è il romanzo Non ci sono coltelli nelle cucine di questa città di Khaled Khalifa (Bompiani, 2018, trad. M. Avino), già autore di Elogio dell’odio ...

Siria : Unicef - 'guerra cruenta finisca - bimbi più colpiti'

Siria : Unicef - 'guerra cruenta finisca' : BRUXELLES, 25 APR - "Questa guerra cruenta deve finire immediatamente e chiediamo alle parti e a quelli che hanno influenza che si proteggano i bambini, i più colpiti". Lo ha affermato Geert ...

Guerra in Siria - i giovani devono reagire. Scendere in piazza e fare la differenza : È passato mezzo secolo dalla Guerra in Vietnam ma quella in Siria la ricorda molto da vicino, soprattutto per le atroci sofferenze inflitte alla popolazione civile. All’epoca l’imperialismo parlava inglese, oggi parla russo e arabo, ma la strategia geopolitica è la stessa. Tuttavia, dovrebbe colpire il fatto che in quegli anni di Guerra fredda non passava giorno senza che in qualche capitale dell’Occidente si tenesse una ...

Edward Luttwak : 'Perchè l'Italia deve fare la guerra in Siria' : Se la prende con tutto e tutti, Edward Luttwak, nell'intervista sulla siria rilasciata al quotidiano Il Giorno. Ce l'ha col governo 'che guida una politica estera quasi sempre disimpegnata quando si tratta di menare le mani'. E con Matteo Salvini, contrario all'intervento, 'a causa di pregiudizi o disinformazione'. Il politologo americano non ha ...

“La chiamavano addirittura Lady D ma…”. Chi è davvero la moglie di Bashar al-Assad. Affascinante ma dal profilo tremendo : “Mentre il popolo soffre per la guerra ecco lei che fa”. Il ritratto inedito della first lady Siriana : C’è chi la chiama la ‘lady Diana di Damasco’ per il suo stile all’occidentale. Chi l’ha ribattezzata ‘la Rosa del deserto’ o meno elegantemente ‘la Maria Antonietta di Siria’. Alta, sottile, emancipata, per molti Asma al-Assad, la moglie del presidente siriano, non è altro che una donna spietata. ‘La first lady del diavolo’, ‘la donna del macellaio’, tuona la ...

Macron - "rischio guerra civile in Europa"/ Europarlamento : "democrazia contro autoritarismo" : Siria e migranti : Discorso di Emmanuel Macron all'Europarlamento: 'rischio guerra civile in Europa, la democrazia è l'antidoto all'autoritarismo'. Siria, migranti e..

La guerra in Siria continuerà. Usa - Russia lavorano all’eterno stallo : Niente di nuovo sul fronte orientale. Ognuno ha fatto il suo lavoro, svolgendo la parte prevista. La guerra Siriana può continuare fra alti e bassi per qualche anno ancora: cambiando...

Bruciatura inattesa per Matteo Salvini - il posizionamento sulla guerra in Siria lo esclude da Palazzo Chigi : "Noi siamo rispettosi delle alleanze, ma a chi ci chiede favori economici e geopolitici rispondiamo: no grazie". È sulla Siria che si consuma una Bruciatura inattesa di Matteo Salvini come capo di Governo. Non è sulla scelta fra Berlusconi e i 5 Stelle, ma piuttosto tra Trump e Putin che, volontariamente o involontariamente, il leader della Lega si è posto fuori dai candidati per PalazzoA poche ore dalle decisioni formali ...

Cosa c'è da sapere sulla guerra in Siria : Non è neppure secondario che Erdogan, incline a presentarsi come paladino dei sunniti, abbia stretto intese con gli ayatollah sciiti, nemici dei jihadisti e del mondo islamico salafita. Se il ...

