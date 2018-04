Silvio Berlusconi | ' Il centrodestra può fare un governo di minoranza'

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - il retroscena sull'abbraccio a Trieste : Si sarebbero evitati accuratamente tutto il giorno finché in tarda serata si sono abbracciati all' Harry's bar a Trieste Silvio Berlusconi e Matteo Salvini , dove la loro campagna elettorale in Friuli ...

Tutti quelli che si sono trasformati in Silvio Berlusconi : Dopo aver fatto tremare Il Divo Andreotti, il binomio Sorrentino-Servillo mette in scena il Bunga Bunga alla corte di re Silvio, nel discusso doppio film dedicato all’ex premier. LEGGI ANCHE«Loro 1»: com'è Silvio Berlusconi visto da Sorrentino Loro 1, la pellicola italiana più attesa dell’anno, è arrivata in sala martedì 24 aprile, mentre la seconda parte uscirà il 10 maggio. Nel fitto cast di stelle, Elena Sofia Ricci nei panni dell’ex moglie ...

Buon compleanno Francesco Porrà - Ilary Blasi - Pier Silvio Berlusconi… : Buon compleanno Francesco Porrà, Ilary Blasi, Pier Silvio Berlusconi… …Lydia Alfonsi, Ann Margret, Carlo Vizzini, Fabrizio Maffei, Beba Loncar, Anna Oxa, Laura Boldrini, Alessandro Garrone, Walter Zenga, Paola Barale, Diego Simeone, David Borrelli, Massimo Enrico Baroni, Penelope Cruz, Gabriele Angella… Oggi 28 febbraio compiono gli anni: Francesco Porrà, politologo internazionale, manager; Aldo Checchetti, ex calciatore; Lydia Alfonsi, ...

L'obiettivo di Sergio Mattarella : arrivare fino al 9 maggio. Silvio Berlusconi : 'Se devo scommettere...' : L'obiettivo del Quirinale , e di molti nel Parlamento, è arrivare senza combinare nulla a una data precisa: il 9 maggio . È il giorno dei ballottaggi delle comunali che si terranno in 400 comuni, ma ...

Matteo Salvini : "Non lascio Silvio Berlusconi" : "I giornali di oggi dicono che lunedì lascerò Berlusconi? Capisco perché vendano sempre di meno. Non è vero che accadrà. Non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d'ora: non faccio come Renzi o Di Maio. Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella squadra". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in Friuli Venezia Giulia per il tour elettorale in vista delle Regionali ...

Milan - battuta di Silvio Berlusconi : "Finirà che ricompro la squadra" : "I grandi amori fanno un giro immenso e poi ritornano" cantava Venditti. E pare proprio che Silvio Berlusconi non lo smentisca. Anzi rischia quasi di confermare la tesi del cantante romano, in un incontro pubblico a Udine il Cav ha dichiarato: "Andrà a finire che finirò per ricomperare ancora io il Milan" spiegando che secondo i sondaggisti la cessione del club è stata tra i motivi per cui Forza Italia "purtroppo contro ogni nostra aspettativa ...

Silvio Berlusconi - la reazione brutale alle minacce di Di Maio : 'Vuol toccare Mediaset? Roba da esproprio proletario' : 'Di Maio su Mediaset ha usato un linguaggio preoccupante' ha tuonato Silvio Berlusconi dopo che il leader grillino aveva lanciato la minaccia di 'metter mani' al conflitto di interessi per il quale '...

Silvio Berlusconi : "Le parole di Di Maio su Mediaset? Linguaggio da esproprio proletario degli anni '70" : Luigi Di Maio su Mediaset ha usato "un Linguaggio preoccupante. Si vuole toccare l'avversario sulla libertà privata e sul patrimonio. È cosa da anni '70, da esproprio proletario". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel corso di un incontro a Udine, ha replicato alle dichiarazioni del leader 5 Stelle sul conflitto d'interessi.Di Maio aveva dichiarato: "Fa specie vedere che Berlusconi utilizzi tv e giornale ...

Silvio Berlusconi : "O programma in 100 giorni - oppure si torna al voto" : Silvio Berlusconi sulla soluzione del 'rebus governo' ha le idee chiare e di fatto indica la strada per la formazione di un nuovo esecutivo. Intervenendo ad Aquileia nel tour elettorale per le ...

Matteo Renzi - l'offerta oscena dei grillini per andare al governo : far fuori Silvio Berlusconi per sempre : Il tentativo di Roberto Fico di trovare un accordo con il Partito democratico ha sempre più possibilità di avere successo. Delle battaglie Renziane sui social per ribadire il rifiuto a un governo con ...

Silvio Berlusconi : "Davanti ai 5 stelle la gente si sente come gli ebrei davanti a Hitler" : "Sta succedendo qualcosa in Italia di davvero pericoloso. L'altro giorno ho chiesto ad alcune persone a cui stavo dando una mano: 'come vi sentite di fronte al comportamento di questa formazione politica, di questo movimento che non si può definire un partito democratico?' Mi hanno risposto che si sentono come gli ebrei al primo apparire di Hitler". Lo ha detto Silvio Berlusconi parlando dal palco a Porzus, in Friuli, dove nel febbraio ...

Silvio Berlusconi a cena con il leghista Fedriga - il retroscena : 'Cosa mi hanno detto Renzi e quelli del Pd' : Silvio Berlusconi invece, affonda le sue convinzioni nei contatti diretti con il mondo dem. A cena in Friuli con il candidato governatore leghista Massimiliano Fedriga , pare che il leader di Forza ...