Serie C | il Trapani spreca l' occasione e fa solo pari in casa col Monopoli

Serie C - il Salento risponde a Catania -Trapani : prevendita pazzesca - i numeri : Il Lecce non è mai stato così vicino alla promozione, da quando, a causa di questioni extra- calcistiche è stato retrocesso d'ufficio in Serie C. I giallorossi sono arrivati per due volte in finale play off negli scorsi anni, ma non avevano mai accarezzato come stavolta la possibilità di arrivare a giocarsi la promozione diretta alla penultima gara della regular season di Serie C. I tifosi salentini lo sanno bene e già dalle prime ore di ...

Serie C Albinoleffe-Reggiana : 1-0. Catania-Trapani 1-2 : BERGAMO - - L' Albinoleffe batte la Reggina 1-0, risultato che promuove la capolista del Girone Padova in Serie B. Il vantaggio dei seriani arriva al 14': Kouko se ne va in azione personale e prova la ...

Serie C - big match Catania - Trapani - sorpresa tra gli sportivi Video : Una vera e propria sorpresa quella di #Catania- Trapani, big match attesissimo nel prossimo turno del campionato di #Serie C. Questa gara, che si disputera' alle ore 20.45 di lunedì non è attesa soltanto dai tifosi delle due squadre in questione, ma anche dai tifosi del #Lecce che assisteranno con molto interesse alla sfida tra seconda e terza della classe. Quando si parla di sorpresa, non s'intende discutere delle scelte tecniche dei due ...

Serie C - Catania- Trapani - prevendita pazzesca : proiezione da record Video : #Catania- Trapani è il big match del prossimo turno di #Serie C. Una gara d'altri tempi, che presentera' certamente un colpo d'occhio impressionante al Massimino, con tantissimi spettatori che vorranno assistere alla gara dal vivo, nonostante la diretta televisiva. Al momento, il record di spettatori stagionale in Serie C appartiene al Lecce [Video], con 16.838 tifosi presenti al Via del mare nel match proprio contro il Catania. In questo caso, ...

Lecce - il biglietto per la Serie B nelle mani del Trapani : tutte le ipotesi Video : Chi l'avrebbe mai detto: il #Lecce, per la promozione diretta, dovra' tifare Trapani. Strano a dirsi, ma è verissimo: lunedì 23 aprile, alle ore 20.45, al Massimino di #Catania si giochera' una gara che può valere una fetta importante del discorso promozione. Da una parte, i padroni di casa che hanno bisogno di vincere tutti i match che restano da qui alla fine della stagione per sperare in un passo falso del Lecce. Dall'altra parte, il Trapani ...

Video/ Trapani Andria (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 35^ giornata) : Video Trapani Andria (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella 35^ giornata di Serie C. Pareggio intenso al Provinciale di Erice.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 10:16:00 GMT)

Video/ Francavilla Trapani (2-0) : highlights e gol della partita (Serie C 34^ giornata) : Video Francavilla Trapani (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata di Serie C. Virtus avanti con Biason e Madonia.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:28:00 GMT)

Serie C : Livorno e Padova ko - riprende la corsa del Lecce che allunga sul Trapani : ROMA - Stecca ancora il Livorno e la Robur Siena resta in vetta senza giocare, cade il Padova ma mantiene un margine di tutta tranquillità, mentre riparte la corsa del Lecce impegnato a tenere a bada ...

Serie C - Il Lecce vince con Mancosu. Allungo sul Trapani : REGGIO CALABRIA - Vittoria importante del Lecce che, in attesa del match del Catania con la Juve Stabia, batte la Reggina grazie al gol di Mancosu , portandosi a 68 punti in classifica. Cade invece il ...

Serie C - Il Lecce espugna Reggio Calabria e allunga sul Trapani : Reggio Calabria - Vittoria importante del Lecce che, in attesa del match del Catania con la Juve Stabia, batte la Reggina grazie al gol di Mancosu , portandosi a 68 punti in classifica. Cade invece il ...

Serie C : Virtus Francavilla-Trapani 2-0 Monumentale Virtus : Calori Virtus Francavilla-Trapani, la presentazione del match Buon pomeriggio amici di SuperNews e ben collegati per seguire Live con cronaca e risultato in tempo reale Virtus Francavilla-Trapani, ...

Serie C : altra trasferta senza tifosi - Catania e Trapani preparano le 5 giornate Video : In Serie C, il mese di aprile potrebbe risultare decisivo per le sorti di un intero #campionato, in tutti e tre i gironi. Oggi, 3 aprile, i riflettori sono puntati sul girone C che solo fino a poco tempo fa sembrava poter incoronare il Lecce quale squadra vincitrice. Invece, i giallorossi hanno sprecato molte occasioni di chiudere anzitempo il discorso della promozione diretta facendosi rimontare quasi tutto il vantaggio sulle immediate intrici ...

Risultati Serie C Girone C - il Lecce si ferma ancora : Catania e Trapani sempre più vicine [FOTO] : 1/22 LaPresse ...

Serie C - Trapani : Morace lascia la presidenza e chiude una pagina di storia Video : La sconfitta del Lecce [Video] in quel di Caserta ha riacceso i riflettori sulla lotta per la promozione diretta in Serie B. Il Trapani è secondo, a quattro punti di distacco dai salentini e con 6 gare ancora da giocare è tutto possibile. Per il momento, però, le attenzioni del tifosi sono anche rivolte altrove e regna una grande preccupazione per il futuro. L'armatore Vittorio Morace, presidente del club siciliano da quasi 13 anni, ha ...