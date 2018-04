Serie B | Lopez dello spezia squalificato per due giornate

Serie A Cagliari - Lopez : «Dimentichiamo la partita con l'Inter» : Cagliari - Cagliari con sette giocatori nuovi per lo scontro salvezza di domani contro il Bologna . Caccia ai tre punti: rispetto alla gara con l'Inter sarà una rivoluzione con Ceppitelli, Faragò, ...

Serie A - Inter Cagliari 4-0/ Nerazzurri al terzo posto - ma Lopez non ci sta : "Gol di Perisic irregolare' : Serie A, Inter Cagliari 4-0, Nerazzurri al terzo posto, ma Lopez non ci sta: "Gol di Perisic irregolare'. Bella vittoria della compagine di Spalletti.

Pagelle/ Inter Cagliari (4-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Spalletti VS Diego Lopez (Serie A) : Le Pagelle di Inter Cagliari (4-0): Fantacalcio, i voti della partita. I migliori e i peggiori scesi in campo a San Siro nella 33^ giornata della Serie A(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 08:58:00 GMT)

Serie A Cagliari - Lopez : «Contro l'Inter per fare punti» : Cagliari - "Non è vero che non abbiamo nulla da perdere: ci sono sempre in palio 3 punti. Mancano poche partite alla fine del campionato, dobbiamo cercare di fare risultato ovunque, non importa il ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Inter? Cerchiamo punti ovunque» : Cagliari - "Dobbiamo dare continuità ai risultati: sabato abbiamo colto una vittoria fondamentale, è vero, però se pensassimo di essere già al sicuro commetteremmo un grosso errore. Abbiamo cinque ...

Serie A : Inter Cagliari Lopez - vogliamo punti anche con l'Inter : Cagliari senza centrocampisti per la trasferta di domani sera contro l'Inter. anche gli ultimi allenamenti confermano i forfait di Deiola e Dessena, mentre Cigarini e Barella sono entrambi ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Vittoria fondamentale. Ho visto coraggio» : "Non è stata una settimana facile - ha spiegato l'allenatore a Sky Sport - Venivamo da una sconfitta dura a Verona e ci siamo rialzati. Quando si giocano queste partite fondamentali per la salvezza ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Tre punti fondamentali per la salvezza» : La squadra di Lopez ha battuto 2-1 l'Udinese in rimonta, con un gol nel finale di Ceppitelli: " Non è stata una settimana facile - ha spiegato l'allenatore dei sardi ai microfoni di Sky Sport - ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Vogliamo raggiungere presto la salvezza» : Cagliari -Otto sconfitte di fila per l' Udinese e tre per il Cagliari . Tutte e due in ritiro ed entrambi con un solo obiettivo: i tre punti. Ma se i bianconeri hanno ancora un po' di scorte , sono a ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Udinese? Giochiamo per i tre punti» : Cagliari -Otto sconfitte di fila per l' Udinese e tre per il Cagliari . Tutte e due in ritiro ed entrambi con un solo obiettivo: i tre punti. Ma se i bianconeri hanno ancora un po' di scorte , sono a ...

Serie A - lotta salvezza : precipita il Cagliari - Lopez a rischio? Riecco il Crotone. Spreca il Chievo - respira il Sassuolo : Serie A, lotta salvezza- Una lotta salvezza ricca di colpi di scena, la quale si annuncia entusiasmante e lo sarà fino al termine del campionato. Spacciato il Benevento, torna in corsa il Verona dopo lo scontro salvezza contro il Cagliari. Il successo dei veneti rilancia le speranze salvezza di Pecchia e dei suoi uomini e […] L'articolo Serie A, lotta salvezza: precipita il Cagliari, Lopez a rischio? Riecco il Crotone. Spreca il Chievo, ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Andiamo in ritiro : tutti d'accordo» : VERONA - Il Cagliari perde una gara importantissima contro il Verona di Pecchia . Lopez ha commentato il risultato e ha annunciato il ritiro: 'C'era tanto in gioco, difficile vedere del bel calcio in ...

Shades of Blue cancellata ufficialmente da NBC : la terza stagione darà l'addio alla Serie con Jennifer Lopez : 'Mi sono divertita a produrre e a recitare in questo mondo bellissimo e complicato, interpretando un personaggio così potente eppure così imperfetto " una donna, una detective, ma, prima e ...

