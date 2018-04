Serie A Spal | Semplici | «Meritiamo di salvarci»

Serie A - Colpo salvezza della Spal : battuto 3-1 il Verona : Diretta tv e streaming: come seguire la partita La gara fra Verona e Spal sarà trasmessa in esclusiva satellitare da Sky sul canale Sky Calcio 5 e sarà visibile anche in streaming per i soli abbonati ...

Serie A : colpo salvezza Spal in rimonta - Verona ko : Autogol di Fares, poi Felipe e Kurtic regalano tre punti fondamentali a Semplici che super il Chievo

Risultati Serie A - 35^ giornata : rinascita Milan - per la salvezza scatto della Spal ed il Benevento ferma l’Udinese [FOTO] : 1/41 Foto LaPresse -Garbuio Paola 29 04 2018 Verona - Italia Sport Calcio Hellas ...

Serie A Crotone - Zenga : «Abbiamo dato una spallata al campionato» : Crotone - "Per noi era importante, in questa gara serviva la nostra prestazione. E penso che l'abbiamo fatta, i tre punti sono meritati" . Così, ai microfoni di Sky, il tecnico del Crotone Walter ...

Pagelle/ Inter-Juventus (2-3) : Spalletti rovina tutto nel finale. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A) : Pagelle Inter Juventus (2-3): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 35^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro (oggi 28 aprile)(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 10:51:00 GMT)

Il Livorno in Serie B - è grande festa : spettacolo in campo e sugli spalti [FOTO e VIDEO] : 1/6 Foto Instagram ...

Serie A Verona - Pecchia : «Con la Spal ce la giochiamo» : Verona - "Contro il Genoa non abbiamo raccolto nulla, ma avremmo meritato di far punti. E' stata una sconfitta difficile da accettare, anche visti ai risultati delle altre squadre". Non nasconde ciò ...

Serie A Spal - Semplici : «Verona? Servirà una prestazione importante» : FERRARA - " Abbiamo dimostrato di valere questo campionato e vogliamo tenerlo stretto " . Il tecnico della Spal , Leonardo Semplici , guarda al prossimo, fondamentale, impegno contro il Verona . In ...

Serie A Spal - Semplici : «Riprendiamo il cammino salvezza» : FERRARA - "Voglio rivedere la squadra vista negli ultimi due mesi. Aggressività, convinzione nei propri mezzi e coraggiosa" . Il tecnico della Spal , Leonardo Semplici , guarda al prossimo, ...

Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere : Immobile allunga - ma Icardi rimane alle spalle - 35giornata - : Classifica Marcatori Serie A: Immobile rimane il Capocannoniere del campionato italiano alla vigilia della 35giornata. Icardi e Dybala a podio.

Serie A - 35^ giornata - le probabili formazioni di CalcioWeb : Inter-Juventus - Spalletti si gioca il jolly [FOTO] : 1/21 ...

Serie A Spal - trauma alla spalla sinistra per Meret : FERRARA - La Spal è tornata in campo nel pomeriggio di oggi, in vista del prossimo match di campionato contro il Verona . Lo staff di mister Semplici ha suddiviso la seduta di lavoro in due fasi: una ...

Serie A Spalletti : «Juventus? San Siro spinga l'Inter» : ROMA - "Io spero che i tifosi dell' Inter vengano allo stadio per spingere la nostra vittoria in funzione del nostro obiettivo e non per tifare contro la Juve . Questo deve essere il modo di ragionare ...