Serie A | Sampdoria-Cagliari 4-1 | decidono Praet | Quagliarella | Kownacki e Ramirez

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Vincere per continuare a sognare» : GENOVA - "L'impegno è difficile, perché affronteremo un avversario che si è ritrovato invischiato pur avendo un organico a mio avviso superiore. Noi però, se vogliamo continuare a cullare il nostro ...

Video Gol Lazio – Sampdoria 4 – 0 : Highlights e Tabellino 34^ Giornata Serie A 22-04-18 : Risultato finale Lazio – Sampdoria 4 – 0: Cronaca e Video Gol Milinkovic-Savic, De Vrij, Immobile, 34^ Giornata Serie A 22 Aprile 2018 Una Lazio straripante, travolge la Sampdoria per 4-0 e prosegue il suo rush finale verso il piazzamento nella prossima Champions League. Assenze pesantissime sia per Inzaghi, che non potrà contare sul miglior assist-man del campionato Luis Alberto, sia Giampaolo, che dovrà rinunciare al bomber ...

Serie A - Giampaolo : «Lazio troppo superiore alla Sampdoria» : ROMA - Dura sconfitta per la Sampdoria contro la Lazio all'Olimpico. Marco Giampaolo , tecnico dei blucerchiati, analizza la partita: "Sapevamo che la Lazio avesse due marce più di noi, sia nel gioco ...

Serie A Lazio-Sampdoria 4-0 - il tabellino : ROMA - La Lazio supera la Sampdoria con il punteggio di 4-0 nella gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Sul tabellino dei marcatori Milinkovic, De Vrij e Immobile, autore di una ...

Serie A - 34^ giornata : i risultati di oggi e la classifica. Chievo-Inter 1-2 e Lazio-Sampdoria 4-0 - scatto salvezza del Crotone : Ricco pomeriggio per la 34^ giornata della Serie A in attesa della sfida scudetto tra Juventus e Napoli in programma questa sera all’Allianz Stadium di Torino. Inter e Lazio rispondono alla Roma, ieri vittoriosa sulla SPAL, nella lotta per un posto in Champions League: i biancocelesti rifilano un roboante 4-0 alla Sampdoria (apre Milinkovic-Savic al 32′, in chiusura di primo tempo il raddoppio di De Vrij, poi la doppietta di Ciro ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Lazio forte - ma dobbiamo provarci» : GENOVA - "Troveremo una squadra forte, sarà una gara difficile da affrontare. La Lazio è tra le squadre che hanno giocato di più quest'anno. Ma il loro campionato è stato straordinario" . Il tecnico ...

Probabili formazioni Lazio – Sampdoria - 34^ Giornata Serie A 22-4-18 : Continua il rush finale per il piazzamento Champions della Lazio, che domenica pomeriggio all’Olimpico ospiterà la Sampdoria, anch’essa in cerca di punti per tornare in zona Europa. I biancocelesti sono riusciti a vincere un’incredibile partita a Firenze per 4-3, dopo essere stata sotto per ben 2 volte. L’ennesima rimonta attuata dagli uomini di Simone Inzaghi in questa stagione, ha permesso ai laziali di restare a ...

Serie A Sampdoria - Viviano : «Restiamo attaccati all'Europa» : GENOVA - Un successo fondamentale quello conquistato all'ultimo minuto dalla Sampdoria con il Bologna. Permette ai blucerchiati di mantenere vivo il sogno Europa League. "Forse è stata una delle prime ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Vittoria che ci permette di sognare» : GENOVA - "Abbiamo preso tre punti pesantissimi. E li abbiamo ottenuto alla fine" . Così il tecnico della Sampdoria , Marco Giampaolo , commenta a Sky il successo ottenuto nella gara contro il Bologna :...

Serie A Bologna - Donadoni : «Sampdoria forte. Dobbiamo essere concreti e cinici» : Bologna - "Ognuno ha i suoi obiettivi: la Samp si gioca le carte per entrare in Europa, mentre noi vogliamo vogliamo migliorare la classifca e dare continunità a quanto fatto domenica" . Il tecnico ...

Serie A - Giampaolo chiama i tifosi : «Sampdoria - è il momento di stare insieme» : GENOVA - Dimenticare la Juventus e superare il Bologna per il sogno Europa. Marco Giampaolo chiama a raccolta i tifosi per il turno infrasettimanale: 'Ho ricordato alla squadra che si vince sempre ...

Serie A Bologna - Pulgar fermo. Sampdoria a rischio : Bologna - Bologna di nuovo in campo a Casteldebole, il quartier generale degli uomini di Donadoni. Seduta di scarico per i titolari di ieri, allenamento più intenso sul campo per gli altri in ottica ...

Video/ Juventus-Sampdoria - 3-0 - : highlights e gol della partita - Serie A 32giornata - : Video Juventus Sampdoria , risultato finale 3-0, : gli highlights e i gol della partita, i bianconeri non sbagliano e salgono a +6 sul Napoli.

