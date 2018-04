Serie A | Procura Figc accende i fari

Serie B : Procura chiude le indagini - si attendono i deferimenti - trema un club Video : In #Serie B, la scure della Giustizia Sportiva potrebbe colpire a breve, dopo la chiusura delle indagini, il Foggia [Video] calcio. I fatti sono ormai noti e riguardano i pagamenti irregolari che la Procura Federale ha contestato al club rossonero per le stagioni 2015/16 e 2016/17. Come riportato dalla redazione della Gazzetta dello Sport, sono 28 i tesserati coinvolti nella vicenda, tra calciatori e tecnici a cui sono stati contestati pagamenti ...

Serie A - ecco le follie dei club per i procuratori - 138 milioni di euro di spesa nel 2017 : Juventus in testa - cala l’Inter : La Figc ha reso noti i dati relativi alla Serie A in merito alla spesa, squadra per squadra, per quanto concerne i procuratori. Gli agenti dei calciatori, si sa, hanno in pugno il calcio, con la loro gestione dei cartellini che spesso finisce nell’occhio del ciclone. Una spesa enorme quella dei club di Serie A per i soli procuratori, ben 138 milioni di euro nel solo anno 2017. Tale numero è però in calo, dato che nel 2016 la spesa fu addirittura ...

Serie C : Procura Federale - deferimenti a pioggia - ecco tutti i club coinvolti Video : In #Serie C, il mese di aprile rappresenta per molti club un vero e proprio calvario [Video]per le scadenze relative ai pagamenti delle mensilita' dei tesserati e dei relativi contributi, nonché delle ritenute Irpef. Deferite 6 societa' dal Procuratore Federale Notizia dell'ultima ora, riportata dal sito ufficiale della FIGC: sono state deferite dal Procuratore Federale al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare sei societa', quattro ...

Serie B : Procura Federale - respinto il ricorso - conti in rosso per un club Video : Una buona notizia per i tifosi dell'Avellino e del Catanzaro è arrivata in queste ultime ore di oggi, 11 aprile, per il caso Money Gate. Com'è noto la Procura Federale [Video] aveva chiesto pene severissime per dirigenti e atleti delle due societa' in relazione alla presunta combine della gara del 5.5.2013. Il verdetto in primo grado aveva prosciolto tutti i protagonisti dai vari capi d'accusa previsti secondo la normativa Federale. Corte di ...

Serie B : Procura Federale chiude le indagini - in arrivo il probabile deferimento Video : In Serie B, il posticipo serale di ieri, 9 aprile, Avellino-Perugia [Video], ha esaurito il programma della 34a giornata di #campionato. La gara è terminata con il punteggio di 2-0 per gli irpini che avevano per la prima volta sulla panchina il neo tecnico Foscarini. Avellino, Foscarini ricompatta la squadra Occorre ammettere che l'Avellino è apparso, sin dalle prime battute, formazione compatta e atleticamente preparata, sottoponendo gli ...