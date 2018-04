Serie A | De Zerbi | «Non so se resto a Benevento»

Serie A - De Zerbi : «Il Benevento non alza bandiera bianca» : Benevento - Sassuolo-Benevento si avvicina. Roberto De Zerbi presenta così la prossima partita: 'In queste ultime sette partite dobbiamo continuare a far risaltare la dignità di una squadra, di una ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Stagione sfortunata - non meritiamo l'ultimo posto» : Benevento - Dopo la sconfitta del Benevento contro la Juventus De Zerbi ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport: "Oggi abbiamo avuto difficoltà nel superare la pressione dei giocatori bianconeri. La gara è stata decisa da due rigori e due conclusioni all'incrocio dei pali da parte di due campioni". Il ...

Serie A Benevento - i convocati di De Zerbi per il Verona : Benevento - L'allenatore del Benevento Roberto De Zerbi ha convocato ventisei calciatori per il match di domani pomeriggio col Verona. I giallorossi saranno in formazione rimaneggiata: fuori gli ...

Serie A - il Benevento va in ritiro. De Zerbi : «Brutto crollo» : ROMA - Dopo i sei gol incassati all'Olimpico, la dirigenza del Benevento ha deciso di mandare la squadra in ritiro . Non era programmato. Sandro e compagni, dunque, resteranno a Roma per preparare la ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Contro la Lazio non vogliamo essere vittime» : Benevento - Roberto De Zerbi, a pochi giorni da Lazio-Benevento, mette le mani avanti e il focus sulla questione Var: "Lo dico prima dato che la Lazio ha avuto problemi con il Var: non vorrei che ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Salvezza? Non è ancora finita» : Benevento - Il Benevento si è fatto rimontare nel finale, perdendo 1-2 contro il Cagliari. Secondo l'allenatore dei campani Roberto De Zerbi la lotta salvezza non è ancora compromessa: "A bbiamo ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Manganiello - Castan andava espulso» : Benevento - Una vittoria sfumata nel finale. Roberto De Zerbi rivivrà a lungo il film di Benevento-Cagliari , per quello che poteva essere e non è stato. I giallorossi hanno perso una volta per tutte ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Cagliari? L'obiettivo è vincere» : Benevento - "Contro il Cagliari serve una partita importante. L'obiettivo è tornare alla vittoria" . Con queste parole il tecnico del Benevento , De Zerbi , si prepara al prossimo impegno di ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Abbiamo onorato la partita» : LA CRONACA NUMERI E STATISTICHE Tags: Benevento , de Zerbi , Fiorentina Tutte le notizie di Benevento

Serie A Benevento - De Zerbi : «Difficile giocare contro la Fiorentina. Si doveva rinviare» : Benevento - "E' stata una settimana difficile. Astori faceva parte del nostro mondo ed è come se fosse scomparso un giocatore del Benevento. Chi conosce questo mondo sa che vuol dire stare in un ritiro e quando viene a mancare una persona in questo modo è pesante" . Il tecnico del Benevento , De Zerbi, si prepara alla prossima gara con la Fiorentina . ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Fiorentina? Era da rinviare» : Benevento - "E' stata una settimana difficile. Astori faceva parte del nostro mondo ed è come se fosse scomparso un giocatore del Benevento. Chi conosce questo mondo sa che vuol dire stare in un ritiro e quando viene a mancare una persona in questo modo è pesante" . Il tecnico del Benevento , De Zerbi, si prepara alla prossima gara con la Fiorentina . ...

Il risiko di The walking dead - lo zerbino di Friends - la cover iPhone di Grey's Anatomy : i gadget più belli delle Serie Tv più amate in offerta su Amazon : Gli appassionati di serie Tv lo sanno bene: è sempre più difficile staccarsi dal televisore man mano che le puntate vanno avanti. Ci si affeziona senza se e senza ma. Si soffre per i personaggi che più ci stanno a cuore e si citano anche le frasi cult, parole che entrano – vedi il caso eclatante di Gomorra – a far parte del linguaggio comune. Tazze, cover o giochi da tavolo si sono lasciati contagiare dalle serie ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Verona? Non sarà una passeggiata» : Benevento - " Gara un po' più importante delle altre. Cercheremo di interpretarla bene, al di là della disposizione tattica e dei giocatori in campo" . Così il tecnico del Benevento , De Zerbi , prima ...

Serie A - De Zerbi deluso : «Benevento penalizzato dalle sviste arbitrali» : Roberto De Zerbi è deluso e mette il focus sul contatto tra Ranocchia e Cataldi , potenzialmente da rigore: 'Gli episodi arbitrali? Dispiace - dice a Premium Sport - perché avrebbero potuto cambiare ...