Serie A | Benevento-Udinese 3-3 | Lasagna illude | Sagna pareggia

Risultati Serie A - 35^ giornata : rinascita Milan - per la salvezza scatto della Spal ed il Benevento ferma l'Udinese

Probabili Formazioni Benevento-Udinese - Serie A 29-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Benevento-Udinese, Serie A 2017/2018, 35^ Giornata ore 15.00: analisi e pronostico della partita. Esordio in panchina per Igor Tudor nei friulani. Nonostante il successo contro il Milan, il Benevento è retrocesso matematicamente in Serie B con due turni d’anticipo a causa dell’Udinese, che si è fatta battere dal Crotone in casa. Per i friulani si è trattata dell’undicesima sconfitta consecutiva ...

Vigorito : “Benevento non era pronto per Serie A ma lasciamo con dignità” : “Abbiamo chiuso una Serie A in bellezza (la vittoria di sabato a San Siro col Milan ndr) anche se mancano ancora 4 partite e speriamo di continuare a dare uno spettacolo di dignità. Abbiamo perso la A ma ce l’abbiamo ancora ben presente sulla nostra pelle e sulla nella nostra testa. Sono 4 giornate in cui vogliamo far aumentare in noi il pensiero che forse potevamo farcela”. Sono le parole del presidente del Benevento, Oreste ...

Serie A Benevento - Vigorito : «Abbiamo mantenuto la dignità» : ... perchè mancano 4 partite al termine del campionato e vogliamo far vedere che forse potevamo farcela" : Oreste Vigorito , presidente del Benevento , commenta a 'Radio anch'io sport', la retrocessione ...

Serie A - il buon esempio del Benevento felice e retrocesso : Il buon esempio l'ha dato il Benevento, che ha subito la beffa della retrocessione aritmetica proprio nella giornata in cui ha conquistato la sua prima storica vittoria in trasferta in Serie A, e non ...

Benevento matematicamente in Serie B : c'è la prima retrocessione : Nemmeno il tempo di gioire per la storica impresa di battere il Milan a San Siro, per il Benevento arriva la doccia gelata della matematica retrocessione in serie B . Determinante la vittoria esterna ...

Addio alla Serie A - Benevento retrocesso : Nonostante il successo per 1-0 contro il Milan a San Siro , prima vittoria stagionale in trasferta, il Benevento deve dire Addio alla Serie A. A condannare matematicamente la formazione campana alla ...

Serie A - la vittoria del Crotone condanna il Benevento in Serie B : La vittoria del Crotone a Udine pronuncia il primo verdetto della stagione, la retrocessione del Benevento. A quattro giornate dalla fine, i campani infatti sono a -14 dal quart'ultimo posto occupato ...

