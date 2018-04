Serie A 35esima giornata goleada del Crotone contro il Sassuolo in chiave salvezza

Serie A live - formazioni e dirette della 35esima giornata : La 35esima giornata di Serie A torna dopo i due anticipi di Roma e di San Siro. Alle 18 Napoli a Firenze chiamato al successo per non perdere contatto con la Signora

Serie A : le partite della 35esima giornata : Dopo la vittoria rocambolesca della Juve di ieri, oggi tocca al Napoli che deve vincere contro la Fiorentina The post Serie A: le partite della 35esima giornata appeared first on Il Post.

Le partite della 35esima giornata di Serie A : È la quartultima giornata del campionato ed è ancora tutto molto aperto per lo Scudetto: si inizia oggi con Roma – Chievo e Inter – Juventus The post Le partite della 35esima giornata di Serie A appeared first on Il Post.