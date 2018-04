Serie A 2018 | Torino-Lazio 0-1 | decide Milinkovic-Savic | biancocelesti verso la Champions

Probabili Formazioni Cremonese-Novara - Serie B 01-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Cremonese-Novara, Serie B 2017/2018, 39^ Giornata ore 15.00: analisi e pronostico della partita. Grigiorossi a caccia della vittoria dopo sedici turni. Cremonese-Novara 1 Maggio. Nell’incontro programmato per martedì pomeriggio e valido per la 39esima giornata del campionato cadetto, si incontreranno quindicesima e 17ma in classifica. I Grigiorossi sono quindicesimi in classifica a quota 43 e vengono da ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : i risultati e le classifiche dopo la 17ma giornata. Definite le squadre che si giocheranno il titolo : Disputata la 17ma e penultima giornata della stagione regolare del campionato di Serie A di Rugby femminile, che ha emesso alcuni verdetti interessanti, lasciando tuttavia ad un paio di partite dell’ultimo turno, il compito di delineare con precisione gli accoppiamenti della post season, di cui però si conoscono già tutti i nomi delle squadre che vi parteciperanno. Nel Girone 1 Colorno vince il big match di giornata contro il Monza e ...

Calcio - Serie A 2018 : Fiorentina-Napoli 3-0. Il Cholito Simeone condanna i partenopei. Addio scudetto? : Doveva essere la partita del possibile sorpasso, invece molto probabilmente la trentacinquesima giornata condanna il Napoli. All’Artemio Franchi i partenopei escono sconfitti per 3-0 da una super Fiorentina guidata da un Giovanni Simeone in condizioni monstre e dicono Addio alle chances di scudetto: gli azzurri infatti si trovano a -4 dalla Juventus con sole tre partite da giocare. La partita si mette subito male per i campani che ...

Diritti Tv 2018 - 2021 - Sky risponde : «Tebas - la verità è un’altra. Nessuno crede alla Serie A come noi» : Sky Sport prende una posizione ufficiale sulla questione dei Diritti tv della Serie A 2018-2021 con un editoriale del direttore Federico Ferri trasmesso durante la puntata odierna di Sky Calcio Show e che vi riportiamo di seguito in forma integrale.Sky ha speso negli ultimi 15 anni per il calcio italiano più di chiunque altro e ha anche investito, stagione dopo stagione, per far crescere la bellez...

Video Gol Bologna-Milan 1-2 : Highlights e Tabellino 35^giornata Serie A 29-04-2018 : Risultato Finale Bologna-Milan 1-2: Cronaca e Video Gol Chalanoglu, Bonaventura, De Maio 35° Giornata Serie A 29 Aprile 2018 Il Milan torna a vincere e si impone per 2-1 sul Bologna, una vittoria davvero importante che rende più vicino un posto per l’Europa League. Non di certo una bella partita quella espressa dal Milan, di certo i complimenti vanno al Bologna squadra capace di organizzarsi in più riprese in corso d’opera per ...

Rugby a 7 - World Series Singapore 2018 : tra gli uomini vincono le Fiji - ora in vetta alla classifica : Nel primo pomeriggio italiano si conclude a Singapore l’ottava tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale le Fiji superano l’Australia per 28-22. Al terzo posto l’Inghilterra, che batte il Sudafrica per 26-24. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto la Nuova Zelanda, che supera le Samoa per 36-17. Il settimo posto va a pari merito a Spagna e Kenya. Le squadre eliminate nella prima fase a ...

Inter Juventus 2-3 - Giornata 35 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] : Dopo una partita thriller, la Juventus supera 3-2 l'Inter e a San Siro. Polemiche tra i nerazzurri per la direzione di gara dell'arbitro Orsato. L'articolo Inter Juventus 2-3, Giornata 35 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Baseball - Serie A1 2018 : anche gara-due è del Rimini : È il Rimini a vincere anche la seconda partita del week end (11 a 5), contro un Parma Clima che ha pagato a carissimo prezzo l’avvio tutt’altro che positivo di Ulfrido Garcia, sceso dal monte di lancio già nel corso del secondo inning dopo aver concesso cinque punti ai campioni d’Italia. Il pesante passivo iniziale non ha comunque demoralizzato Zileri e compagni che si sono rimboccati le maniche e hanno inscenato un tentativo ...

Serie A oggi 29 aprile 2018 : diretta Sky e Mediaset Premium - tutte le partite in streaming : Serie A: diretta tv e streaming Mediaset Premium, oggi 29 aprile 2018 Si parte alle 15:00 con la diretta Premium su Premium Sport HD che anticipa tutti i match del pomeriggio, ecco quali. Bologna-...

Baseball - Serie A1 2018 : T&A San Marino all’overtime con una rimonta da cinque punti : Difficile immaginare un film del genere. Sceneggiatura da Oscar per questa T&A, che al debutto casalingo batte il Nuova Città di Nettuno dopo aver rimontato due volte e dopo essere stata a un passo dal baratro nel primo extrainning, il 10°. La gara si chiude sul doppio a basi piene di Ferrini, che in un amen ribalta la partita e la porta dal 7-5 per i nettunesi all’8-7 per San Marino con conseguente tripudio a Serravalle. È stata sfida ...

Baseball - Serie A1 2018 : secondo sweep per l’Unipolsai : Dopo la doppietta rifilata al Padova nell’esordio del campionato, l’UnipolSai ha ottenuto il secondo sweep stagionale sconfiggendo il Padule in ambedue le sfide. Gl uomini di Daniele Frignani hanno dovuto sudare particolarmente nella prima sfida, terminata per 2-0, al termine di una bel duello tra i lanciatori delle due squadre. Oltre ai pitcher, i grandi protagonisti della sfida sono stati due prodotti del vivaio della Fortitudo, ...

Video Gol Inter-Juventus 2-3 : Highlights e Tabellino Serie A 28-04-2018 : Risultato Finale Inter-Juventus 2-3: Cronaca e Video Gol Douglas Costa, Icardi, autorete Barzagli, Cuadrado, Higuain e Highlights Partita 34° Giornata Serie A 28 Aprile 2018. Il derby d’Italia è sempre una partita a sè. Ricca di fascino, emozioni, grandi giocatori. Anche quest’anno ha avuto da offrire un grande spettacolo, con notevoli interpreti e lo spettacolo di ottantamila persone sugli spalti. La partita inizia nel ...

Triathlon - World Series Bermuda 2018 : Flora Duffy vince in casa - Alice Betto sesta. Tra gli uomini dominio norvegese : Era lei, Flora Duffy, la grande favorita della vigilia, e non ha deluso le attese: è stata la triatleta delle Bermuda a vincere la prima storica tappa delle World Triathlon Series disputate nel suo Paese (su distanza olimpica: 1500 metri a nuoto, 40 km di ciclismo, 10 km di corsa). Duffy ha dominato: la britannica Vicky Holland, seconda, è giunta a 1’46”, battendo in volata la statunitense Katie Zaferes. L’altra statunitense, ...

Tuffi - World Series Montreal 2018 : la Cina dà spettacolo nella piscina in Canada : Seconda giornata di gare a Montreal per il terzo appuntamento delle World Series 2018 di Tuffi. La Cina ha dato spettacolo nella pisCina canadese vincendo le due finali individuali dal trampolino 3m (maschile) e dai 10 metri (femminile). Tra gli uomini a fare la voce grossa è stato Cao Yuan (531.20) che, al termine di un atto conclusivo appassionante, ha avuto la meglio del connazionale Xie Siyi (529.30) e del russo Ilia Zakharov (505.05). Una ...