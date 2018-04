Sentenza stupro | Madrid riformerà codice

Sentenza stupro - governo spagnolo : 'La riforma del Codice penale è una priorità' : Il ministro dell'Istruzione e portavoce del governo di Madrid, Inigo Mendez de Vigo, ha dichiarato che una riforma del Codice penale spagnolo sul tema della violenza sessuale è una "priorità". A far ...

Spagna - suore di clausura basche contro la Sentenza sullo stupro : “Le donne siano libere” : Anche le suore di clausura di un convento basco intervengono contro la sentenza di Pamplona, che ha condannato a soli 9 anni di carcere cinque ragazzi sivigliani – tra i quali un poliziotto della Guardia Civil – che hanno violentato una ragazza durante la corsa dei tori di Pamplona nel 2016. La loro denuncia arriva in un post su Facebook dove proclamano il diritto delle donne a vivere liberamente senza essere giudicate. “Noi ...

Spagna - suore di clausura contro la Sentenza sullo stupro di Pamplona : "Difendiamo il diritto delle donne di essere libere" : La sentenza per lo stupro di gruppo della festa di San Fermin a Pamplona nel 2016 ha suscitato accese polemiche e proteste in tutta la Spagna (per la decisione dei giudici di condannare i 5 giovani della 'Manada', 'Branco', per 'abuso' e non 'aggressione' sessuale). E ha superato anche i cancelli di un convento di suore di clausura.Le carmelitane di Hondarribia, nella diocesi di San Sebastian, hanno voluto far conoscere la loro totale ...

Spagna - ragazza violentata da 5 persone. La Sentenza : “Stupro di gruppo è solo abuso” : “Se non c’è aggressione in uno stupro di cinque uomini grandi e grossi contro una ragazza di 18 anni, cos’è una aggressione? Devono ucciderci?”. La portavoce delle manifestanti davanti al tribunale di Pamplona ha commentato così la sentenza che oggi ha sconvolto la Spagna. I fatti risalgono a due anni fa, quando una ragazza madrilena di 18 anni era stata avvicinata durante la festa di San Fermin da cinque sivigliani ...

Spagna - ragazza violentata alla corsa dei tori di Pamplona. La Sentenza : “Stupro di gruppo è solo abuso” : “Se non c’è aggressione in uno stupro di cinque uomini grandi e grossi contro una ragazza di 18 anni, cos’è una aggressione? Devono ucciderci?”. La portavoce delle manifestanti davanti al tribunale di Pamplona ha commentato così la sentenza che oggi ha sconvolto la Spagna. I fatti risalgono a due anni fa, quando una ragazza madrilena di 18 anni era stata avvicinata durante la festa di San Fermin da cinque sivigliani ...