Sentenza Pamplona | dopo le polemiche i giudici respingono le accuse

Spagna - suore di clausura contro la Sentenza sullo stupro di Pamplona : "Difendiamo il diritto delle donne di essere libere" : La sentenza per lo stupro di gruppo della festa di San Fermin a Pamplona nel 2016 ha suscitato accese polemiche e proteste in tutta la Spagna (per la decisione dei giudici di condannare i 5 giovani della 'Manada', 'Branco', per 'abuso' e non 'aggressione' sessuale). E ha superato anche i cancelli di un convento di suore di clausura.Le carmelitane di Hondarribia, nella diocesi di San Sebastian, hanno voluto far conoscere la loro totale ...