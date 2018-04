Seggi aperti in Friuli Venezia Giulia : ANSA, - TRIESTE, 29 APR - Seggi aperti oggi in Friuli Venezia Giulia per le elezioni regionali, amministrative e per i referendum consultivi. Si voterà fino 23, mentre gli scrutini cominceranno alle 8 ...

Friuli - aperti i Seggi fino alle 23 : 7.33 seggi aperti stamane alle 7 in Friuli Venezia Giulia per le regionali e per il rinnovo di 19 Comuni, tra i quali Udine. Le sezioni aperte sono 1.369. Chiamati alle urne 1.107.425 elettori, 535.318 uomini e 572.107 donne. seggi aperti fino alle 23. Gli scrutini inizieranno domani alle 8. Quattro, i candidati alla presidenza della Regione:Massimiliano Fedriga,leghista sostenuto dal centrodestra, Sergio Bolzonello, coalizione di ...

Elezioni regionali Friuli Venezia Giulia : Seggi aperti dalle ore 7 : seggi aperti, dalle ore 7 alle 23, in Friuli Venezia Giulia, dove si vota per le Elezioni regionali. Lo scrutinio delle schede avrà inizio lunedì 30 aprile alle ore 8. Lo scrutinio per i rinnovi delle ...

Elezioni Molise - alle 12 l’affluenza è al 15 - 17% : il 4 marzo alla stessa ora aveva votato il 17 - 88%. Seggi aperti fino alle 23 : Seggi aperti dalle 7 in Molise per eleggere il nuovo presidente e consiglio regionale. alle 12 l’affluenza è del 15,17% sui 331mila aventi diritto, di cui 78mila residenti all’estero. alle scorse Elezioni politiche del 4 marzo, alla stessa ora, aveva votato il 17,88%. alla fine andarono alle urne in 182mila con una percentuale del 71,62% dei 254mila aventi diritto. Nel 2013 il dato finale dell’affluenza fu del 61,63%. I Seggi ...

Elezioni regionali in Molise : Seggi aperti fino alle 23 : Domenica 22 aprile 2018 - Oggi il voto in Molise per eleggere il nuovo consiglio regionale e il nuovo presidente della Regione, con i seggi che dalle 7 di stamattina resteranno aperti fino alle 23. Quattro i candidati alla poltrona di governatore: Donato Toma sostenuto dal centrodestra, Andrea Greco per il MoVimento 5 Stelle, Carlo Veneziale candidato di Pd, Liberi e uguali e altre liste e Agostino Di Giacomo candidato di Casapound. A ...