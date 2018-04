Sebastian Vettel Ferrari | il sorpasso mancato dopo la safety car | “Non ho azzardato”

Formula 1 - GP Baku 2018 : il sorpasso mancato di Sebastian Vettel dopo la safety car : Succede quasi di tutto nel quarto GP del Mondiale di F1, sul circuito di Baku. Tra i protagonisti in Azerbaigian i due piloti della Red Bull, che si danno battaglia per tutta la gara fino a scontrarsi ...

Sebastian Vettel - GP Azerbaijan 2018 : “Potevo vincere - c’ho provato - non è stato un rischio eccessivo” : Sebastian Vettel sperava in un altro risultato in questo Gran Premio di Azerbaijan. Il pilota della Ferrari, infatti, dopo aver sfruttato al meglio la pole position, stava conducendo la gara in lungo ed in largo, senza problemi. Nel breve volgere di pochi istanti, invece, la sua corsa, come in Cina, è stata rovinata dalle casualità. Prima il pit stop, poi la Safety Car, fino al suo errore nella ripartenza. Un tentativo da “o la va o la ...

Classifica Mondiale piloti F1 2018 : Lewis Hamilton al comando - +4 su Sebastian Vettel dopo il GP Azerbaijan : Lewis Hamilton è balzato al comando della Classifica del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha conquistato il GP di Azerbaijan, quarta tappa del campionato, ed è così riuscito a scavalcare Sebastian Vettel che si è dovuto accontentare della quarta piazza: ora il tedesco della Ferrari insegue a quattro punti di distacco. Decisamente più lontani i rispettivi compagni di squadra: Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas sono a 22 e ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Sebastian Vettel - il collezionista di pole position vuol sfatare il tabù a Baku : Ci siamo. Alle ore 14.10 (italiane) scatterà il GP d’Azerbaijan, quarta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, e per la terza volta consecutiva sarà Sebastian Vettel (Ferrari) a partire davanti a tutti. Ancora Seb dunque, a timbrare il cartellino nel time-attack ed a dimostrare freddezza quando più conta. Non era iniziato nel miglior modo possibile il suo weekend: un venerdì con tanti piccoli errori ed il compagno di squadra Kimi ...

VIDEO Sebastian Vettel conquista la pole position del GP Azerbaijan 2018. Il giro perfetto del pilota Ferrari a Baku : Sebastian Vettel ha conquistato la pole position del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari ha completato il giro perfetto e scatterà davanti a tutti per la terza volta consecutiva in questa stagione: l’obiettivo è quello di tornare alla vittoria dopo la doppietta Australia-Bahrain ma si preannuncia un palpitante duello con Lewis Hanilton. Di seguito il VIDEO del giro che è valso la pole position a ...

Sebastian Vettel - GP Azerbaijan 2018 : “La macchina è stata fantastica. Abbiamo fiducia per domani ma tutto può succedere qui” : Terza pole consecutiva per Sebastian Vettel, che domani scatterà dalla prima posizione nel GP d’Azerbaijan. Il tedesco non ha nascosto la sua soddisfazione in conferenza stampa, soprattutto considerando le difficoltà avute nella giornata di ieri. “Ieri ho fatto fatica a trovare il feeling con la pista, che qui è fondamentale. Ma alla fine della giornata ero fiducioso. Oggi sono riuscito a fare meglio. La macchina è stata fantastica, ...

Formula 1 - qualifiche del Gp di Baku : la Ferrari di Sebastian Vettel partirà in pole. Hamilton secondo - poi Bottas : Per la terza volta di fila, Sebastian Vettel partirà in pole position. Il pilota tedesco della Ferrari si è aggiudicato il primo posto nelle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Con il tempo di 1’41”498 Vettel ha preceduto di 179 millesimi l’inglese Lewis Hamilton. Terza la Mercedes di Valtteri Bottas. Poi Ricciardo e Verstappen. La Rossa di Kimi Raikkonen partirà invece ...

F1 - Sebastian Vettel nella storia della Ferrari! Tre pole position consecutive - non succedeva dal 2007 : La Ferrari torna a conquistare tre pole position consecutive dopo addirittura 11 anni dall’ultima volta. Era infatti dal Mondiale 2007 di Formula Uno che una Rossa non scattava al palo in tre gare di fila: a riuscire nell’impresa fu Felipe Massa tra Malesia, Bahrain e Spagna nella stagione che poi si concluse con il clamoroso epilogo all’ultima curva di Interlagos (Lewis Hamilton si laureò Campione del Mondo con un sorpasso ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : terza pole consecutiva per Sebastian Vettel! 2° Hamilton - Raikkonen sesto con rimpianti : Sarà ancora Sebastian Vettel a scattare davanti a tutti. Il tedesco ha ottenuto la sua terza pole position consecutiva nel GP d’Azerbaijan con il tempo di 1’41″498. Seb aveva già dimostrato al mattino di aver risolto i problemi di feeling mostrati ieri e lo ha confermato nel pomeriggio completando il giro più veloce in qualifica. Come in Cina, il pilota della Ferrari ha piazzato la zampata proprio quando più contava, nel Q3, ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : prove libere 3. Sebastian Vettel torna davanti a tutti. Kimi Raikkonen terzo alle spalle di Lewis Hamilton : Lo aveva detto ieri, dopo l’11° posto nelle seconde prove libere, che la macchina era a posto e che si trattava soltanto di un problema di confidenza, di “mettere a posto tutto“. Oggi Sebastian Vettel lo ha confermato, riuscendo a mettere insieme i pezzi e prendendosi il tempo più veloce delle prove libere 3, le ultime prima delle qualifiche (alle ore 15.00). Il tedesco ha fatto segnare un crono di 1’43″091, più ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : prove libere 3. Risultati e classifica tempi. Sebastian Vettel primo - Ferrari super. Hamilton risponde : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo del terzo turno di prove libere 3 del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. La Ferrari, dopo un venerdì problematico, si è esaltata in questo sabato mattina: macchina performante, prova di forza in tutti i settori, grande incisività in pista. Il tedesco ha chiuso la sessione in 1:43.091, quattro decimi più veloce di Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo è parso in difficoltà con la ...

Sebastian Vettel - GP Azerbaijan 2018 : “Oggi ho sbagliato io - la Ferrari va bene” : Non certo una giornata da incorniciare per Sebastian Vettel il day-1 del weekend a Baku (Azerbaijan), quarto appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. 11° al termine delle prove libere 2, il pilota della Ferrari ammette le proprie responsabilità e fa un’analisi sincera di quanto avvenuto in pista. “Credo che questo circuito sia piuttosto complicato, non è semplice trovare il ritmo. Non l’ho trovato stamattina e ...