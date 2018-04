Seb | terza pole «E potevo fare meglio»

F1 - GP Azerbaijan 2018 : terza pole consecutiva per Sebastian Vettel! 2° Hamilton - Raikkonen sesto con rimpianti : Sarà ancora Sebastian Vettel a scattare davanti a tutti. Il tedesco ha ottenuto la sua terza pole position consecutiva nel GP d’Azerbaijan con il tempo di 1’41″498. Seb aveva già dimostrato al mattino di aver risolto i problemi di feeling mostrati ieri e lo ha confermato nel pomeriggio completando il giro più veloce in qualifica. Come in Cina, il pilota della Ferrari ha piazzato la zampata proprio quando più contava, nel Q3, ...

F1 - GP Cina 2018 : Ferrari scatenata in prima fila - riuscirà a battere la Mercedes? Sebastian Vettel vuole la terza vittoria! : La Ferrari riuscirà a scappare via subito in avvio del GP di Cina e tentare la fuga verso la terza vittoria consecutiva in questo avvio di Mondiale F1? Questa è la domanda che tutti i tifosi della Rossa si stanno rivolgendosi dopo le qualifiche di questa mattina. Le due rosse scatteranno in prima fila come settimana scorsa in Bahrain e puntano alla terza vittoria consecutiva ma dovranno stare attenti alle Mercedes che devono cercare un pronto ...