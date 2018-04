Scuola | diplomati magistrali in sciopero della fame | “Notte davanti al Miur | la ministra

Scuola : Fassina - governo concordi dl per diplomati magistrali a rischio : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – “Davanti al Miur, è incominciato lo sciopero della fame delle insegnanti e degli insegnanti diplomati magistrali a rischio di licenziamento ed estromissione dalle graduatorie ad esaurimento dopo una sentenza del Consiglio di Stato di dicembre scorso. Il loro sciopero della fame è un gesto estremo e vero, non l’annuncio di un retorico atto simbolico”. Lo afferma Stefano Fassina di Liberi e ...

Scuola - diplomati magistrali fuori dalle GaE : maxi ricorso in Cassazione per chiedere annullamento sentenza : Il sindacato Anief, attraverso una nota pubblicata sul proprio portale, torna sulla sentenza N. 11 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, una sentenza tristemente nota per aver estromesso dalle graduatorie ad esaurimento i diplomati magistrale. Nel comunicato, si parla di almeno 10 validi motivi per impugnare la sentenza alla Corte di Cassazione. Ecco quanto si legge nella […] L'articolo Scuola, diplomati magistrali fuori ...

Scuola - la protesta dei diplomati magistrali : “Torniamo precari dopo il contratto a tempo indeterminato” : La protesta degli insegnanti in corteo a Roma, dal ministero dell’Istruzione fino al Pantheon, per opporsi alla sentenza del Consiglio di Stato che riporta in seconda fascia (con contratto a tempo determinato) chi è entrato in ruolo (a tempo indeterminato) con diploma magistrale conseguito prima del 2001. L'articolo Scuola, la protesta dei diplomati magistrali: “Torniamo precari dopo il contratto a tempo indeterminato” ...