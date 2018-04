Scudetto a Conegliano

VIDEO Volley - Conegliano Campione d’Italia : l’ultimo punto di Fabris - la premiazione - la festa Scudetto in campo e negli spogliatoi : Conegliano ha vinto lo scudetto di Volley femminile. Le Pantere si sono laureate Campionesse d’Italia sconfiggendo Novara per 3-1 nella decisiva gara4 della Finale e hanno mandato in visibilio i 5344 tifosi del PalaVerde che hanno festeggiato il secondo tricolore della storia. Di seguito il VIDEO dell’ultima punto, la festa in campo e negli spogliatoi, la premiazione, le interviste alle protagoniste. (foto ...

Volley - uno Scudetto da Pantere! Conegliano - la più forte e cattiva : da Fabris a De Gennaro - da Hill a Folie. La festa delle Campionesse d'... : La diagonale d'attacco con la messicana Samantha Bricio e la statunitense Kimberly Hill è tra le più forti al mondo, entrambe sono in grado di spaccare la partita con ottimi colpi in diagonale e in ...

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : le pagelle di gara4. Fabris - Wolosz e De Gennaro show : Conegliano Campione. Egonu delude : Conegliano si è laureata Campione d’Italia. Le Pantere hanno sconfitto Novara nella gara4 della Finale Scudetto e hanno così conquistato il secondo tricolore della storia. Di seguito le pagelle delle ragazze scese in campo oggi al PalaVerde. SAMANTA Fabris: 10. Semplicemente stellare, la donna dello Scudetto. L’opposto croato confeziona la partita partita: 31 punti, 6 aces, 57% in attacco, carismatica e potentissima. I quattro ...

Volley - uno Scudetto da Pantere! Conegliano - la più forte e cattiva : da Fabris a De Gennaro - da Hill a Folie. La festa delle Campionesse d’Italia : Conegliano è semplicemente stata la squadra più forte, quella capace di mostrare i muscoli nel momento più importante della stagione e di vincere meritatamente il secondo scudetto della propria storia dopo quello del 2016. Le Pantere si sono laureate Campionesse d’Italia sconfiggendo Novara con un pesante 3-1 nella serie, sfatando il tabù Igor da cui avevano perso le due Finali di Coppa Itala e Supercoppa Italiana: nell’atto ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, gara4 della Finale Scudetto di Volley femminile. Al PalaVerde potrebbe essere la notte dello Scudetto: le Pantere, infatti, conducono la serie per 2-1 e vanno a caccia della vittoria che consegnerebbe il secondo tricolore della storia dopo quello del 2016. Le Campionesse d'Italia, però, vogliono fare il colpaccio in trasferta per pareggiare i conti e giocarsi tutto nella bella

LIVE Volley - Finale Scudetto 2018 : Conegliano-Novara - gara4 in DIRETTA. 2-0 - Pantere a un set dallo Scudetto! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, gara4 della Finale Scudetto di Volley femminile. Al PalaVerde potrebbe essere la notte dello Scudetto: le Pantere, infatti, conducono la serie per 2-1 e vanno a caccia della vittoria che consegnerebbe il secondo tricolore della storia dopo quello del 2016. Le Campionesse d’Italia, però, vogliono fare il colpaccio in trasferta per pareggiare i conti e giocarsi tutto nella bella ...

LIVE Volley - Finale Scudetto 2018 : Conegliano-Novara - gara4 in DIRETTA. La notte del tricolore? Le Pantere vogliono il titolo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, gara4 della Finale Scudetto di Volley femminile. Al PalaVerde potrebbe essere la notte dello Scudetto: le Pantere, infatti, conducono la serie per 2-1 e vanno a caccia della vittoria che consegnerebbe il secondo tricolore della storia dopo quello del 2016. Le Campionesse d’Italia, però, vogliono fare il colpaccio in trasferta per pareggiare i conti e giocarsi tutto nella bella ...

Volley femminile - sarà la notte dello Scudetto? Conegliano-Novara - sfida decisiva in gara4 : le Pantere vogliono il tricolore! : sarà il giorno dello scudetto o tutto sarà rimandato alla decisiva bella? La Finale per il tricolore è arrivata al bivio: la gara4 in programma oggi pomeriggio (ore 18.00) potrebbe consegnare il titolo a Conegliano. Le Pantere affronteranno Novara in un gremito PalaVerde (già sold out): di fronte al proprio pubblico le ragazze di coach Daniele Santarelli vogliono chiudere i conti e regalare al proprio pubblico il secondo scudetto della storia ...

DOMENICA 29 APRILE: 18.00 Imoco Volley Conegliano vs Igor

Oggi domenica 29 aprile si gioca Conegliano-Novara, gara4 della Finale Scudetto di Volley femminile. Al PalaVerde potrebbe andare in scena la serata del tricolore: le Pantere, infatti, conducono la serie per 2-1 e vanno a caccia della vittoria che varrebbe il secondo Scudetto della storia. Le Campionesse d'Italia, invece, puntano a espugnare il campo delle avversarie per pareggiare i conti e giocarsi tutto nella bella in casa. Paola Egonu

Volley : A1 Femminile : Finale Scudetto - Conegliano e Novara al quarto round : LA Finale- , 1, Igor Gorgonzola Novara - , 3, Imoco Volley Conegliano 1-2 PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 4- Domenica 29 aprile, ore 18.00 , diretta Rai Sport + HD, Imoco Volley Conegliano - Igor ...