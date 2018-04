huffingtonpost

: Scottati dalla Raggi, i dem romani scettici sull'accordo Pd-M5S - MPenikas : Scottati dalla Raggi, i dem romani scettici sull'accordo Pd-M5S - DavideBoni : RT @HuffPostItalia: Scottati dalla Raggi, i dem romani scettici sull'accordo Pd-M5S - HuffPostItalia : Scottati dalla Raggi, i dem romani scettici sull'accordo Pd-M5S -

(Di domenica 29 aprile 2018) La lupa di ligustro scruta dal piedistallo di piazza Venezia i turisti che si godono la primavera romana. La siepe, "omaggio" dell'amministrazione capitolina alla città, così l'ha definita il consigliere comunale Daniele Diaco, arriva all'inizio della stagione migliore per Roma. La primavera, che fa venir voglia di passeggiare per i parchi in maniche di camicia, sedendosi all'ombra dei pini. Dopotutto la Capitale targata 5 Stelle non è il disastro raccontato dai media, verrebbe da pensare. Di certo, per il Pd romano non potrebbe andare peggio di così: "Noi che abbiamo conosciuto il governo a 5 Stelle da vicino non ci auguriamo un 'governo' per l'Italia", commenta il deputato Luciano Nobili, tra i leader cittadini dell'area vicina a Matteo Renzi. Mentre il partito nazionale si interrogaa possibilità di aprire un tavolo con i grillini, in ...