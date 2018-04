Sciopero della fame e nuova campagna social

Diritto di Sciopero : basta colpi di mano della Commissione di Garanzia - la mobilitazione USB continua : Tutto in nome del 'sacro principio della supremazia dei mercati' sul lavoro, dell'imprenditoria sui beni comuni e sui diritti sociali, dell'economia e della finanza sull'umanità stessa che dovrebbe ...

Scuola - via i maestri senza laurea : scatta la protesta - parte lo Sciopero della fame : È cominciato lo sciopero della fame con presidio davanti al Miur dei maestri con diploma magistrale che dopo la pronuncia dell'Avvocatura di Stato sono destinati a uscire dalle graduatorie. Per tali ...

Il Coordinamento Diplomati Magistrali darà il via allo Sciopero della fame il 28 aprile : I Diplomati Magistrali esigono un provvedimento d’urgenza che salvi le loro posizioni e assicuri di tornare in cattedra per settembre. Per dare maggior forza ed evidenza a livello nazionale alla grave situazione di emergenza venutasi a creare in seguito a quanto decretato dalla Plenaria prima e dal parere dell’avvocatura di Stato poi, dal 28 aprile […] L'articolo Il Coordinamento Diplomati Magistrali darà il via allo sciopero ...

Il Coordinamento Diplomati Magistrali darà il via allo Sciopero della fame il 28 maggio : I Diplomati Magistrali esigono un provvedimento d’urgenza che salvi le loro posizioni e assicuri di tornare in cattedra per settembre. Per dare maggior forza ed evidenza a livello nazionale alla grave situazione di emergenza venutasi a creare in seguito a quanto decretato dalla Plenaria prima e dal parere dell’avvocatura di Stato poi, dal 28 maggio […] L'articolo Il Coordinamento Diplomati Magistrali darà il via allo sciopero ...

Scuola - Sciopero della fame del 2-3 maggio. La protesta si allarga : Trova consensi sempre maggiori la richiesta del sindacato della Scuola, Anief di dare sostegno allo sciopero della fame, previsto a partire da dopodomani con presidio permanente davanti al Miur, e di ...

Sciopero scuola 2 e 3 maggio 2018 : i motivi della protesta Video : Mancano pochi giorni allo Sciopero della #scuola del 2 e 3 maggio, a cui ha aderito l'Anief, l'associazione nazionale #insegnanti e formatori. Professori e personale Ata [Video], in segno di protesta, si assenteranno da scuola, mettendo così a rischio il regolare svolgimento delle lezioni durante i due giorni successivi al Primo maggio, festa dei lavoratori. Ad oggi, risulta concreta la possibilita' di un maxi-ponte, poiché le date del 2 e 3 ...

Sciopero scuola 2 e 3 maggio 2018 : i motivi della protesta : Mancano pochi giorni allo Sciopero della scuola del 2 e 3 maggio, a cui ha aderito l'Anief, l'associazione nazionale insegnanti e formatori. Professori e personale Ata, in segno di protesta, si assenteranno da scuola, mettendo così a rischio il regolare svolgimento delle lezioni durante i due giorni successivi al Primo maggio, festa dei lavoratori. Ad oggi, risulta concreta la possibilità di un maxi-ponte, poiché le date del 2 e 3 maggio ...

Diplomati magistrali - dal 28 aprile Sciopero della fame dei docenti abilitati. “Serve un provvedimento urgente” : Fumata nera per i 6.669 Diplomati magistrali che a causa della sentenza della Plenaria del Consiglio di Stato del dicembre scorso rischiano di tornare nelle graduatorie d’istituto. Perché il titolo magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 non è abilitante per le graduatorie ad esaurimento. Alla vigilia di uno sciopero della fame che dal 28 aprile vedrà protestare davanti al ministero il “Coordinamento Diplomati magistrali ...

Giornalisti de Il Gazzettino in Sciopero. La solidarietà della redazione di Padova Oggi : Il Gazzettino domani non sarà in edicola. I Giornalisti delle redazioni del nordest incrociano le braccia in solidarietà ai colleghi collaboratori cui l'editore ha abbassato in compensi a livelli che ...

India - la battaglia di Swati : Sciopero della fame contro gli stupri : Vuole processi più veloci, una giustizia più rigida e addirittura la pena di morte. Nel giro di pochi mesi, due minorenni sono state violentate e uccise. Le proteste non si fermano

India - la battaglia di Swati : Sciopero della fame contro gli stupri : India, la battaglia di Swati: sciopero della fame contro gli stupri Vuole processi più veloci, una giustizia più rigida e addirittura la pena di morte. Nel giro di pochi mesi, due minorenni sono state violentate e uccise. Le proteste non si fermano Continua a leggere

Uccise Katia - fa lo Sciopero della fame : Uccise Katia Dell'Omarino a martellate in testa e sconta la pena , 16 anni, nel carcere di Orvieto : Piter Polverini ha iniziato lo sciopero della fame insieme ad altri detenuti. Protestano perché i ...

Editoria - Altroconsumo in Sciopero dopo licenziamento direttrice. ‘Cacciata perché difendevo l’autonomia della rivista’ : “Vogliono che si spingano alcuni servizi legati a partner dell’associazione. Ma io difendo l’autonomia della rivista, che nasce per dare ai consumatori un’informazione indipendente, un’arma con cui difendersi. Le consulenze e le altre attività devono restare separate: solo così si garantisce la credibilità di tutto quello che facciamo”. Per Rosanna Massarenti, da più di vent’anni direttrice del mensile ...

Giustizia - avvocati penalisti in Sciopero contro il “congelamento” della riforma dell’ordine penitenziario : Processi penali a rischio per la riforma dell’ordinamento penitenziario ‘congelata’. Oggi e domani gli avvocati penalisti si asterranno dalle udienze per protestare contro la mancata approvazione del decreto su cui si regge tutta la riforma, mentre l’Unione delle Camere penali ha organizzato una manifestazione a Roma. Solo pochi giorni fa l’appello lanciato al governo dall’Ucpi, da altre associazioni e da molti giuristi e personalità della ...