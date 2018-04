Samsung Galaxy Note 9 | certificazione cinese conferma l’arrivo anticipato?

Interessantissima sfida tra Samsung Galaxy S9 e S8 sul prezzo più basso : situazione il 29 aprile : Uno dei più grandi dilemmi per coloro che oggi 29 aprile intendono acquistare uno smartphone Android di fascia alta riguarda la scelta tra il Samsung Galaxy S9 ed il Galaxy S8. Certo, le differenze tra questi modelli ci sono ed è inevitabile che possano richiedere un budget differente, ma oggi il mio obiettivo è proprio quello di analizzare la situazione che si è venuta a creare sul web di recente, individuando nei due casi il miglior rapporto ...

Il Samsung Galaxy A6 Plus certificato dal TENAA con un display da 6 pollici e una doppa fotocamera : Grazie al TENAA abbiamo la conferma che il Samsung Galaxy A6 Plus potrà contare su una doppia fotocamera posteriore e su uno schermo da 6 pollici L'articolo Il Samsung Galaxy A6 Plus certificato dal TENAA con un display da 6 pollici e una doppa fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S9 di Samsung ha problemi seri in Italia? Ecco la verità da sapere : Galaxy S9 di Samsung e il suo processore Exynos. Sono loro i protagonisti della cronaca tecnologica degli ultimi giorni. E come spesso accade in questi casi, soprattutto sulla rete, si scatenano vere e proprie guerre d'opinione sulla qualità dei prodotti. Spesso a schierarsi sono i sostenitori di uno dei tanti partiti che sposano una filosofia tecnologica. La cosa, però, che andrebbe fatta resta quella di analizzare i fatti e trarre le ...

Samsung Galaxy A6 si mostra in un video quasi “ufficiale” : Samsung Galaxy A6 si mostra in un primo video che sembra essere una clip ufficiale di Samsung: ecco alcune feature e alcune conferme alla scheda tecnica di questo nuovo smartphone. L'articolo Samsung Galaxy A6 si mostra in un video quasi “ufficiale” proviene da TuttoAndroid.

Problemi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con le chiamate : una soluzione oltre l’aggiornamento di aprile : Continuano persistenti i Problemi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con le chiamate il cui audio all'improvviso si blocca senza apparente motivo: non è la prima volta che affrontiamo la questione ed in effetti è necessario ora fare il punto della situazione sui casi italiani che si moltiplicano a ritmo della diffusione del telefono sempre più capillare. Il forum di supporto italiano parla chiaro: la presenza di un thread di oltre 40 pagine di ...

Conto alla rovescia per il Samsung Galaxy S7 e l’aggiornamento Oreo : stavolta parla TIM : C'è il mistero più assoluto in questo periodo per quanto concerne il Samsung Galaxy S7 a proposito dei tempi di rilascio dell'aggiornamento Android Oreo. Pur essendo sicuri che il produttore prima o poi farà questo step, ad oggi non abbiamo ricevuto comunicazioni ufficiali da parte della divisione italiana in grado di fare chiarezza sulla vicenda. Gli unici feedback sono giunti dall'estero, ma come avrete notato nei giorni scorsi sulle nostre ...

Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9 con le offerte Unieuro scontati di IVA : ecco i prezzi : Stiamo per vivere un fine settimana di fuoco nell'ambito delle offerte Unieuro, soprattutto per chi aspira a portarsi a casa un top di gamma come il Samsung Galaxy S9, o in alternativa il cosiddetto Huawei P20 Lite, tra i più ambiti smartphone Android di fascia media. La decisione dello store, almeno per quanto riguarda le vendite online, prevede per qualche giorno l'azzeramento dell'IVA, dando vita in questo modo ad alcune promozioni tutto ...

Nuove patch di sicurezza per Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Galaxy A5 (2016) : Continua il supporto software da parte di Samsung che rilascia gli aggiornamenti di sicurezza per i suoi Galaxy S6 Edge Plus e del Galaxy A5 (2016)! L'articolo Nuove patch di sicurezza per Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Galaxy A5 (2016) proviene da TuttoAndroid.

Wind lancia una campagna SMS per l’acquisto rateale di Samsung Galaxy S9 : Ha preso il via ieri una nuova campagna promozionale di Wind che consente di perfezionare l'acquisto rateale di Samsung Galaxy S9 a partire da 15 euro al mese. L'articolo Wind lancia una campagna SMS per l’acquisto rateale di Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Personalizziamo i nostri Samsung Galaxy con i temi Avengers : Infinity War : Sta per chiudersi una settimana davvero ricca di novità per i Samsung Galaxy in senso assoluto. Dopo le notizie riportate quattro giorni fa per il servizio "Manutenzione dispositivo", come vi abbiamo raccontato attraverso uno specifico approfondimento, oggi tocca andare oltre e prendere in esame alcuni nuovissimi temi che potrebbero fare la felicità di tanti utenti legati a questa famiglia di device. Senza limitazioni particolari per chi si ...

Smartphone Android in offerta oggi 27 aprile : Nokia 8 - Huawei P20 Pro - Sony Xperia XZ2 - Huawei Mate 10 Lite - Samsung Galaxy S9 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 27 aprile su store online sono: Nokia 8, Xiaomi Mi A1, Sony Xperia XZ2, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy S9. Siete pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 27 aprile: Nokia 8, Huawei P20 Pro, Sony Xperia XZ2, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S9 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Patch di aprile per Samsung Galaxy S8/S8 Plus - Galaxy S9/S9 Plus e Huawei P9 Plus : Mentre Huawei P9 Plus riceve un aggiornamento che aggiunge lo split screen, Samsung Galaxy S8/S8 Plus e Samsung Galaxy S9/S9 Plus ricevono le Patch di sicurezza di aprile. L'articolo Patch di aprile per Samsung Galaxy S8/S8 Plus, Galaxy S9/S9 Plus e Huawei P9 Plus proviene da TuttoAndroid.

Il migliore della fascia media : Nokia 7 Plus vs Zenfone 5 vs Samsung Galaxy A8 (video) : Abbiamo messo a confronto 3 ottimi prodotti: ASUS Zenfone 5, Nokia 7 Plus e Samsung Galaxy A8. Quale scegliere con 350 Euro a disposizione? Scopritelo nel nostro video L'articolo Il migliore della fascia media: Nokia 7 Plus vs Zenfone 5 vs Samsung Galaxy A8 (video) proviene da TuttoAndroid.

Come fare screenshot su Samsung Galaxy A3 (2017) : Guida per scattare screenshot su Samsung Galaxy A3 (2017). Come catturare screenshot su Samsung Galaxy A3 (2017). Salvare schermate su Samsung Galaxy A3 (2017) screenshot Su Samsung Galaxy A3 (2017) Come si scattano screenshot su Samsung Galaxy A3 (2017)? Ecco la guida completa, che ti permetterà di catturare schermate in modo facile e veloce. Hai […]