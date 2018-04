Samp | Giampaolo | vinta partita pesante

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Per l'Europa serve rabbia e ambizione» : GENOVA - Dopo il netto successo interno della Sampdoria sul Cagliari, Marco Giampaolo non molla il sogno Europa: "Quando parti col favore del pronostico - spiega l'allenatore a Sky Sport - devi vincere e hai pressioni diverse, mentre se non sei considerato favorito sei deresponsabilizzato. Noi non siamo partiti per arrivare in Europa League, ma questo non deve essere un alibi ...

Sampdoria - Giampaolo : “con il Cagliari è decisiva” : “Partita decisiva col Cagliari? Dal punto di vista matematico no, ma sicuramente si per quanto riguarda il morale”. L’allenatore della Samp, Marco Giampaolo, carica i ‘suoi’ per la sfida di domani al Ferraris contro i sardi. Continua la corsa europea della squadra doriana che non può permettersi passi falsi. E l’allenatore si affida soprattutto a Quagliarella, capocannoniere e leader della Samp: “A Roma ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Vincere per continuare a sognare» : GENOVA - "L'impegno è difficile, perché affronteremo un avversario che si è ritrovato invischiato pur avendo un organico a mio avviso superiore. Noi però, se vogliamo continuare a cullare il nostro ...

Samp - Giampaolo : 'Con il Cagliari decisiva per il morale' : 'Partita decisiva col Cagliari? Dal punto di vista matematico no, ma sicuramente si per quanto riguarda il morale'. Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, carica i suoi ragazzi per la gara di ...

Samp travolta dalla Lazio - Giampaolo : 'La sconfitta ci sta - il risultato no' : Roma - Un'altra sconfitta in trasferta , la decima in sedici partite lontano da Marassi , tra l'altro prendendo di nuovo 4 gol come contro Udinese e Crotone, ma Giampaolo non fa drammi. 'La Lazio è ...

Serie A - Giampaolo : «Lazio troppo superiore alla Sampdoria» : ROMA - Dura sconfitta per la Sampdoria contro la Lazio all'Olimpico. Marco Giampaolo , tecnico dei blucerchiati, analizza la partita: "Sapevamo che la Lazio avesse due marce più di noi, sia nel gioco ...

Sampdoria - Giampaolo : “ci giochiamo l’Europa” : “Quello che è importante per noi è alimentare il nostro sogno”. Non ha dubbi il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia del match di Roma con la Lazio. Dopo la vittoria di mercoledì al Ferraris con il Bologna la squadra blucerchiata è tornata in corsa per l’Europa League e vuole continuare a restare in alto: “Siamo lì ed è già un risultato straordinario perché siamo qui a giocarci un posto che conta”. ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Lazio forte - ma dobbiamo provarci» : GENOVA - "Troveremo una squadra forte, sarà una gara difficile da affrontare. La Lazio è tra le squadre che hanno giocato di più quest'anno. Ma il loro campionato è stato straordinario" . Il tecnico ...

Sampdoria - Giampaolo : “ci giochiamo l’Europa” : “Quello che è importante per noi è alimentare il nostro sogno”. Non ha dubbi il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia del match di Roma con la Lazio. Dopo la vittoria di mercoledì al Ferraris con il Bologna la squadra blucerchiata è tornata in corsa per l’Europa League e vuole continuare a restare in alto: “Siamo lì ed è già un risultato straordinario perché siamo qui a giocarci un posto che conta”. ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Vittoria che ci permette di sognare» : GENOVA - "Abbiamo preso tre punti pesantissimi. E li abbiamo ottenuto alla fine" . Così il tecnico della Sampdoria , Marco Giampaolo , commenta a Sky il successo ottenuto nella gara contro il Bologna :...

Diretta / Sampdoria Bologna streaming video e tv : Giampaolo vs Donadoni. Probabili formazioni - quote e orario : Diretta Sampdoria Bologna: info streaming video e tv, Probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ultima chiamata per l'Europa per i blucerchiati?(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 18:48:00 GMT)

Serie A - Giampaolo chiama i tifosi : «Sampdoria - è il momento di stare insieme» : GENOVA - Dimenticare la Juventus e superare il Bologna per il sogno Europa. Marco Giampaolo chiama a raccolta i tifosi per il turno infrasettimanale: 'Ho ricordato alla squadra che si vince sempre ...

Juventus-Sampdoria - Giampaolo : 'Douglas Costa è imprendibile. Europa? Ci crediamo' : Dopo due risultati positivi consecutivi, la Sampdoria si ferma al cospetto della Juventus. I bianconeri dominano all'Allianz Stadium battendo gli avversari con un netto 3-0, frutto delle reti di ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Irregolare il primo gol della Juventus» : ... 'Peccato perchè fino al gol di Mandzukic avevamo fatto una gara importante sotto l'aspetto dei contenuti - dice l'allenatore a Sky Sport - Forse c'è un'irregolarità sul primo gol: Cuadrado mette la ...