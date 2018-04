Salvini | “Se M5s e Pd fanno un governo insieme | porto milioni di persone in piazza”

Governo - Salvini : “Se cadono i veti si parte. Abbiamo segnali in questo senso? Sì - aspettiamo il M5s” : “Se cadono i veti si parte e si parla di programmi”. Matteo Salvini risponde così alle domande dei cronisti, che lo attendono fuori da Palazzo Giustiniani al termine delle consultazioni tra il centrodestra unito e la presidente Casellati. Non vi sentite più tanto spesso con Di Maio? “No” replica il leader della Lega e del centrodestra. “Se oggi si parte è una bella giornata” ripete Salvini. “Avete ...

Governo - Salvini in Molise : “Se vinciamo qui e in Friuli chi deve capire capisce. Esecutivo in 15 giorni” : “Sia chiaro a tutti, anche alle orecchie di chi non vuole intendere, che se vinciamo in Friuli e in Molise nel giro di 15 giorni si fa il Governo”. Lo ha detto, tra gli applausi della piazza, il leader della Lega, Matteo Salvini, nella tappa di Montenero di Bisaccia del suo tour elettorale in Molise. “Il voto in Molise – ha detto Salvini – è importante per i molisani, ma è chiaro che se il Molise domenica, il Friuli ...

Governo - Toninelli a Salvini : “Senza di noi non ci sono i numeri”. Grillo : “Ce la mettiamo tutta per trovare uno sbocco” : Matteo Salvini, appena prima che uscisse la notizia sulla telefonata tra lui e Di Maio, entrando in Senato non si ferma a rispondere alle domande dei cronisti. Anche Danilo Toninelli è reticente – “Non rilascio dichiarazioni”. Poi decide di concedersi una replica secca alle affermazioni di alle affermazioni di Salvini e degli altri esponenti del centrodestra: “Senza il M5S non ci sono i numeri per formare un ...

Salvini : “Se il voto degli italiani conta spetta a noi governare - ma dialoghiamo con Di Maio” : Dopo il vertice di Arcore con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, Matteo Salvini ribadisce che "se il voto degli italiani conta" è il centrodestra a dover governare, pur sottolineando che in questi giorni proseguirà il dialogo con Luigi Di Maio. E se non si dovesse trovare un accordo, "meglio tornare ad ascoltare gli italiani".Continua a leggere

Consultazioni governo - diretta – Da Mattarella Pd - Forza Italia - Lega e M5s. Salvini : “Se nessuno si muove - si va al voto” : E’ il secondo giorno di Consultazioni al Quirinale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà le deLegazioni dei gruppi parlamentari più numerosi: alle 10 il Pd, alle 11 Forza Italia, alle 12 la Lega e alle 16,30 il M5s. La situazione è ancora di totale stallo. Il nuovo tentativo del capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio di lanciare un “contratto alla tedesca”, sui temi, per un’alleanza di governo ...

Governo - Scanzi : “Se il M5s si alleasse con Forza Italia perderebbe metà dei consensi. Di Maio e Salvini sempre più vicini” : “Le parole di Di Maio da Floris? Non mi hanno stupito. Se il Movimento 5 stelle si alleasse o accettasse un appoggio esterno da Forza Italia automaticamente perderebbe metà dei consensi”. Così il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi, ospite di Otto e mezzo (su La7), ha commentato la proposta di Di Maio di un contratto da proporre a Pd e Lega, tagliando fuori Berlusconi. “Mi sembra che Di Maio e Salvini si siano ...

Salvini : “Se vado al governo via le sanzioni alla Russia” : «Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l’appello del presidente di Confindustria Russia: via queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all’economia italiana». È quanto si legge sul profilo Twitter del segretario della Lega, Matteo Salvini....

Governo - Salvini apre a M5s : “Se è a termine dico che il reddito di cittadinanza va bene” : Governo, Salvini apre a M5s: “Se è a termine dico che il reddito di cittadinanza va bene” Da Ischia il leghista apre a Di Maio in vista del prossimo incontro ma avverte: “Se è l’ennesimo provvedimento assistenzialista a tempo indeterminato, aperto a tutti, no perché è la fine dell’idea dello sviluppo”. Poi rilancia la sua […]

Marine Le Pen benedice il governo Lega-M5s : “Se lo vuole Salvini è la soluzione giusta” : Marine Le Pen benedice il governo Lega-M5s: “Se lo vuole Salvini è la soluzione giusta” “Tra i due partiti ci sono differenze anche profonde, ma credo che entrambi condividano il desiderio di restituire agli italiani la libertà di decidere” Continua a leggere

Salvini : “Se nessuno fa un passo indietro c’è il 50% di probabilità che si torni al voto” : Salvini spiega in un'intervista che se nessuno è disposto a fare un passo indietro, e se non ci fosse altra via d'uscita, si tornerà al voto: "Non è quello per cui io lavoro e non faccio di certo il calcolo che nelle urne incasserei di più". E ribadisce i punti in comune con il M5S: "Credo che alcuni dei nostri punti fermi, lo stop alla Fornero, l’approccio sull’immigrazione e la sicurezza possano riguardare anche loro".Continua a leggere