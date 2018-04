Salvini | ' Noi non cambiamo i programmi' Berlusconi pensa a un governo di minoranza

Renzi ”impossibile Governo con M5s” : Di Maio - appello al Pd/ Salvini - “noi non cambiamo i programmi” : Di Maio: “Ecco i tanti punti in comune con il programma del PD, sono fiducioso”. Renzi dice no a M5s. Le risposte di Berlusconi e Salvini, "noi non cambiamo i programmi"(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 13:22:00 GMT)

Governo - Salvini contro i 5S 'Noi non cambiamo programma in corsa' : ROMA - Mentre in Friuli Venezia Giulia si vota per un'elezione regionale che ha importanti ripercussioni a livello nazionale Matteo Salvini attacca, senza nominarli, i 5 Stelle. 'Noi i programmi non ...

Martina (Pd) : «Se intesa con il M5S consulteremo la base». E Salvini : «Noi pronti a scendere in piazza» : Parla il segretario reggente dem: «Sono orgoglioso del lavoro fatto dai governi dem di questi anni che hanno portato l'Italia fuori da una grande crisi». Intanto domenica il Friuli Venezia Giulia va al voto per le Regionali

Martina - Pd - : «Se intesa con il M5S consulteremo la base». E Salvini : «Noi pronti a scendere in piazza» : «Se la direzione del 3 maggio darà il via libera al confronto con i Cinque Stelle penso sia giusto che l'eventuale esito finale di questo lavoro venga valutato anche dalla nostra base nei territori ...

Riforma pensioni 2018/ Def : Legge Fornero salva i conti italiani. Salvini - "con noi salta" (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, oggi 28 aprile. Le stime del Def sugli effetti della Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 10:41:00 GMT)

Salvini : 'M5s discuta con noi oppure si va al voto' : Sul fronte del centrodestra il leader del Carroccio rilancia l'unità della coalizione incontrando Berlusconi a Trieste. Attesa per i risultati del voto in Friuli Venezia Giulia -

Salvini : governo centrodestra-M5s o noi andiamo avanti soli : Codroipo , Ud, , 23 apr. , askanews, 'Qualcuno me lo devo trovare per fare un tratto di strada, altrimenti da soli, ma la matematica non è un'opinione e tendenzialmente se ci sono tre squadre che ...

Molise - Salvini : subito governo centrodestra-M5S. Di Maio : vinto noi : Il leader della Lega rilancia il patto con il M5S. «Basta dire io, io, io. Mettiamoci subito a lavorare per il Paese». Di Maio: «La gente vuole il governo del cambiamento»

Berlusconi : “Insultati ma da noi mai veti” Salvini : “Faccio di tutto per fare il governo” : Berlusconi: “Insultati ma da noi mai veti” Salvini: “Faccio di tutto per fare il governo” Il leader di Forza Italia ribadisce la fiducia a Matteo Salvini: Tornare alle urne sarebbe un peccato”. Il leader della Lega intanto lascia filtrare un cauto ottimismo. In Molise affluenza in crescita ma la scorsa tornata si votava in due […]

Berlusconi : "Insultati ma da noi mai veti" Salvini : "Faccio di tutto per fare il governo" : Il leader di Forza Italia ribadisce la fiducia a Matteo Salvini: Tornare alle urne sarebbe un peccato". Il leader della Lega intanto lascia filtrare un cauto ottimismo. In Molise affluenza in crescita ma la scorsa tornata si votava in due giorni

Berlusconi : «Centrodestra unito - nostro leader è Salvini. Mai detto noi con il Pd» Di Maio : con Lega possibili grandi cose : Silvio Berlusconi a Campobasso: «Il centrodestra è unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader». Toti: il M5S scenda dalla torre. Zaia: Lega ineccepibile

Berlusconi fa un passo indietro : “Nostro leader sempre Salvini. Mai detto noi con il Pd” : Dopo le reazioni alle sue parole di venerdì, il leader di Forza Italia precisa e ridimensiona le sue esternazioni, ricucendo lo strappo creato con Salvini e la Lega.Continua a leggere

Governo - Berlusconi : “Salvini leader - mai detto governo con Pd”. Martina : “Noi con M5s? Aspettiamo il Colle” : Il giorno dopo la sentenza sulla Trattativa Stato-Mafia, gli attacchi ai Cinque stelle che avrebbe mandato “a pulire i cessi di Mediaset” e l’apertura a “un governo sostenuto da alcuni esponenti del Pd”, Silvio Berlusconi torna sui suoi passi. A partire dal suo ruolo nel centrodestra: “E’ unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader”. Poi la retromarcia su quelle parole che ...

Berlusconi : «Centrodestra unito - il nostro leader è Salvini. Mai detto noi con il Pd» : «Lo stato di salute del centrodestra? Tutto bene. Anche ieri sera ho parlato con Giorgetti e siamo sempre assolutamente convinti che dobbiamo fare un governo: il centrodestra è unito e Matteo Salvini ...