Salvini | l' attesa del voto in Friuli Venezia Giulia | poi faremo i conti

Governo - Di Maio 'corteggia' Salvini in attesa delle scelte di Mattarella : Domani il capo dello Stato potrebbe conferire il mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico. Intanto Di Maio continua a corteggiare la Lega, però lascia aperto anche il dialogo con il ...

Salvini ottimista 'Segnali di novità via i veti - con M5s si parli di programmi'. Attesa per l incontro tra Di Maio e Casellati : E ancora il leader della Lega: 'Nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che in molti hanno portato avanti fino a oggi'. Silvio Berlusconi questa volta è ...

Bruciatura inattesa per Matteo Salvini - il posizionamento sulla guerra in Siria lo esclude da Palazzo Chigi : "Noi siamo rispettosi delle alleanze, ma a chi ci chiede favori economici e geopolitici rispondiamo: no grazie". È sulla Siria che si consuma una Bruciatura inattesa di Matteo Salvini come capo di Governo. Non è sulla scelta fra Berlusconi e i 5 Stelle, ma piuttosto tra Trump e Putin che, volontariamente o involontariamente, il leader della Lega si è posto fuori dai candidati per PalazzoA poche ore dalle decisioni formali ...

In attesa del nuovo governo l'Italia si divide sulla Siria. Salvini : "Basta farneticare su missili" : Gentiloni difende la propria posizione a fianco degli alleati storici, Stati Uniti, Francia e Regno Unito, a cui dice di "aver sempre dato supporto". La scelta di prendere tempo e' stata pero' criticata aspramente dai partiti che in modo trasversale hanno chiesto all'esecutivo di presentarsi in parlamento per un'informativa urgente. Ma non sarebbe arrivata alcuna richiesta da parte degli americani di poter utilizzare le basi per i raid

Consultazioni avanti piano - in attesa che di Di Maio e Salvini svelino i loro piani : I giovani leoni e un leader da pensionare Qualcuno dalle parti del Pd è convinto del contrario, e cioè che i due giovani leoni della politica italiana siano già d'accordo da settimane, e che al ...

Consultazioni avanti piano - in attesa che di Di Maio e Salvini svelino i loro piani : La politica del muso duro scelta dai grillini alla vigilia del gran consulto al Quirinale aumenta le tensioni nel centrodestra, e la Lega si trova davanti al dilemma di scegliere l’antica amicizia con Berlusconi oppure la nuova avventura con Di Maio. Ma c’è un ma: dal Colle si lascia intendere che i tempi potrebbero essere lunghi, e quando i tempi si allungano aumentano le possibilità di colpi di scena. Anche ...

Accordo di non belligeranza tra Di Maio e Salvini sui temi economici nell'attesa delle elezioni regionali : Non c'è terreno sul quale Matteo Salvini e Luigi Di Maio non si lancino messaggi concilianti. Un po' continuano a sentirsi e un po' lavorano per loro i rispettivi ambasciatori. La trama è fittissima e la questione principale adesso è il Documento di economia e finanza su cui gli artefici dell'Accordo sulle presidenze delle Camere si muovono all'unisono. Ciò conferma quella facilità di rapporto con i 5 Stelle ...

ELISA ISOARDI E MATTEO Salvini / Nozze in arrivo? La conduttrice rimane in attesa... : ELISA ISOARDI e MATTEO SALVINI, le dichiarazioni della conduttrice tra le pagine del settimanale Oggi: “Orgogliosa di lui! Gli darò la mia luce restando in ombra” e sulle Nozze dicono...(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 22:52:00 GMT)