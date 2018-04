Salvini | ' Italiani meritano rispetto | inaccettabile Pd al governo'

Salvini : 'Accordo M5S-PD? È una presa in giro per gli italiani' Video : Matteo #Salvini non ci sta ad assistere in silenzio alla nascita di un governo M5S-PD [Video]. Il leader della Lega, infatti, si è scagliato duramente in diretta su Facebook contro una possibile intesa tra i dem e i pentastellati: È un accordo che va contronatura ed è un'evidente presa in giro nei confronti degli italiani. Se fossi un elettore dei Cinque Stelle - ha tuonato il leghista - avrei vergogna. Parole pesantissime che vanno direttamente ...

Matteo Salvini : "Lega pronta a mobilitare milioni di italiani contro l'accordo Pd-M5s" : Matteo Salvini minaccia di scendere in piazza contro un eventuale accordo tra Partito democratico e Movimento 5 stelle."Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza - ha affermato il leader della Lega -. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a mobilitare milioni di italiani se il voto non sarà rispettato. Il Pd ha già fatto ...

Riforma pensioni 2018/ Def : Legge Fornero salva i conti italiani. Salvini - "con noi salta" (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, oggi 28 aprile. Le stime del Def sugli effetti della Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 10:41:00 GMT)

Governo - Salvini : ‘Non lascerò Berlusconi Intesa M5s-Pd presa in giro per italiani’. Martina : ‘Stallo colpa tua - dovresti tacere’ : “I giornali di oggi dicono che lunedì lascerò Berlusconi? Capisco perché vendano sempre di meno. Non è vero che accadrà. Non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d’ora: non faccio come Renzi o Di Maio. Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella squadra”. Lo ha detto Matteo Salvini, in Friuli Venezia Giulia per il tour elettorale in vista delle Regionali di domenica. Il riferimento è al retroscena ...

Governo M5S-Pd? Salvini : telenovela - italiani ostaggio. Non chiudo a Di Maio : Sull'ipotesi di un Governo MoVimento 5 Stelle-Pd intervengono Matteo Salvini e l'alleato Silvio Berlusconi il quale non crede che:Pd e M5s riusciranno a raggiungere un accordo per la formazione di un Governo" L'ex Cav ribadisce il suo ritornello: dalle urne, il 4 marzo scorso, è uscita vincitrice la coalizione di centrodestra.Il leader della Lega Matteo Salvini in una nota spiega invece che lui non è un traditore degli elettori ma nemmeno ...

Salvini : "Governo in 7 giorni. Italiani hanno idee chiare" : Matteo Salvini è carico all’indomani delle elezioni regionali in Molise. Il M5S si è confermato primo partito anche qui (pur perdendo consensi), ma a vincere è stata la coalizione di centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, UDC, Popolari e Orgoglio Molise). Un risultato che si ripercuoterà inevitabilmente anche sulla formazione del nuovo governo: a sentire i leader della coalizione che ha conquistato il 37% alle ultime elezioni ...

Molise : Salvini - italiani con idee chiare - sinistra e Pd cancellati : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “I dati delle elezioni regionali in Molise confermano che gli italiani hanno le idee chiare: sinistra e Pd cancellati dalla faccia della terra”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un comizio a Trieste. L'articolo Molise: Salvini, italiani con idee chiare, sinistra e Pd cancellati sembra essere il primo su Meteo Web.