Salvini | frecciate ai 5S | Noi non cambiamo programmi in corsa

(Di domenica 29 aprile 2018) Da Matteogiungonoal Movimento 5 Stelle. Pur senza mai nominare Di Maio e i suoi, il leader della Lega ha twittato mentre in Friuli Venezia Giulia si sta votando per una tornata elettorale regionale che potrebbe avere ripercussioni anche nel dibattito per la formazione del nuovo governo. "Noi inon liin: abolire l'infame legge Fornero sarà la nostra priorità - “cinguetta”- . Voglio andare al governo con chi ci darà una mano per FARE, per realizzare il programma premiato dagli elettori. Gli italiani meritano RISPETTO, altro che governi col Pd!".Noi inon liin: abolire l'infame legge Fornero sarà la nostra priorità.Voglio andare al governo con chi ci darà una mano per FARE, per realizzare il programma premiato dagli elettori.Gli italiani meritano RISPETTO, altro che governi col Pd! ...