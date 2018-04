Salvini col cappio al collo | spunta un nuovo manifesto choc | ' Lega stretto'

“ADDIO GLADIATORE” - IL PICCOLO ALFIE EVANS È MORTO/ Salvini e Meloni contro l'Europa su Facebook : "Mai più" : ALFIE EVANS è MORTO, l’annuncio dei genitori del PICCOLO su Facebook: “Gli sono spuntate le ali". Alle ore 2:30 di questa notte, se ne andato il bimbo inglese di 23 mesi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 11:17:00 GMT)

Salvini : "MAI COL PD : GOVERNO M5S - CENTRODESTRA"/ Video - ma Berlusconi vuole “sabotare” l'asse con Di Maio... : GOVERNO, SALVINI: "Non tradisco Berlusconi". Il leader della Lega e del Centrodestra parte all'attacco del dialogo Pd-M5s per il nuovo esecutivo, ecco il Video(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 20:09:00 GMT)

Lega - Salvini : 'O un governo di centrodestra o niente - mai col Pd' : "Gli italiani hanno votato in maggioranza il centrodestra, dunque o c'è un governo di centrodestra o non c'è alcun governo". Lo ha dichiarato il segretario della Lega, Matteo Salvini, concludendo la ...

Consultazioni Fico - appello Salvini a Di Maio/ “Pd? Governo M5s col centrodestra o si torna al voto” : Consultazioni Governo, Fico "dialogo avviato tra Pd e M5s". Martina, "Direzione dem il 3 maggio" e si scontra con Renzi: Di Maio, "chiedo sforzo a tutti". Gli scenari del giorno dopo(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 13:19:00 GMT)

Governo - Salvini : ‘Non lascerò Berlusconi Intesa M5s-Pd presa in giro per italiani’. Martina : ‘Stallo colpa tua - dovresti tacere’ : “I giornali di oggi dicono che lunedì lascerò Berlusconi? Capisco perché vendano sempre di meno. Non è vero che accadrà. Non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d’ora: non faccio come Renzi o Di Maio. Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella squadra”. Lo ha detto Matteo Salvini, in Friuli Venezia Giulia per il tour elettorale in vista delle Regionali di domenica. Il riferimento è al retroscena ...

Martina : Salvini deve tacere - lo stallo è colpa della Lega : Roma, 27 apr. , askanews, 'Salvini dovrebbe solo tacere perché è colpa loro se siamo arrivati fino a qui dopo 50 giorni di tira e molla, di caos e di scontri. Lezioni da Salvini non ne prendiamo ...

[Il punto] Il M5S tratta col Pd ma Salvini attende : "Dal Friuli altra mazzata per i pentastellati - e dovranno riparlarne" : Di Maio chiude il forno della Lega per dedicarsi a quello del Pd, ma potrebbe essere solo apparenza, perché qualche ambiguità sul possibile ritorno di fiamma resta. Matteo Salvini considera ...

Il M5S tratta col Pd ma Salvini attende : "Dal Friuli altra mazzata per i pentastellati - e dovranno riparlarne" : Secondo alcuni esponenti del mondo leghista tuttavia le resistenze " come scrive oggi il Corriere - potrebbero essere piegate perché "Renzi potrebbe essere condizionato da ragionamenti extra politici"...

Crolla il ponte Pd-M5s. Renzi boccia Di Maio dopo il colloquio con Fico e scommette : dopo il Friuli ricomincerà con Salvini : "Esito positivo, dialogo avviato", dice Roberto Fico al Quirinale mentre, dopo aver riferito a Sergio Mattarella, 'impacchetta' davanti alle telecamere il suo mandato esplorativo di una maggioranza tra Pd e M5s. Ma dalle parti di Matteo Renzi, che anche oggi è rimasto nella sua Firenze, il dialogo con il M5s è finito, insieme al mandato del presidente della Camera. Chiuso, ammesso che sia mai stato aperto. Fico è l'ultimo a ...

Fico al Colle : "Mandato esplorativo chiuso in modo positivo" | Pd : "M5s? Decidiamo il 3 maggio" | Di Maio : "Intesa o si rivota" | Salvini : "Telenovela - non chiudo a M5s" : Il segretario reggente del Partito democratico conferma l'apertura al M5s per la formazione del governo. "Riconosciamo passi in avanti importanti". Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il da farsi. Alle 13 l'incontro con M5S.

Governo : fallito a sinistra con Salvini - Di Maio prova a destra col Pd : No, nel titolo non c’è una confusione identitaria tra il Matteo Salvini della triplice “coalizione” berlusconiana (considerata di “destra”) e il Partito democratico erede del glorioso Partito comunista italiano (ovviamente ritenuto di “sinistra”). C’è solo un aggiornamento identitario di cui gli elettori si sono in buona misura già accorti da tempo (forse senza averne coscienza), mentre la partitocrazia – con tutto il corollario dei media ...

Berlusconi attacca i 5 Stelle «Pericolo come Hitler»|Video Gelo di Salvini : stufo di insulti : Il leader di Forza Italia parla da Porzus: «C’è stato il respingimento di 4,5 milioni di cittadini che hanno votato democraticamente e questo non può succedere in una paese libero». Il segretario del Carroccio: «Basta sciocchezze, voglio dare un governo all’Italia»