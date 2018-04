Salute | raccontare la malattia fa bene al medico e al paziente

meteoweb.eu

(Di domenica 29 aprile 2018) Il secondo congresso nazionale della Societa’ Italiana di Medicina Narrativa (Simen) si terra’ dal 10 al 12 maggio, presso l’Ospedale San Donato di Arezzo, e farà il punto su questa particolare disciplina, che negli ultimi anni ha visto una vera e propria esplosione di iniziative: infatti,la proprianon fasolo perché aiuta a sfogare e condividere le proprie paure, può anche diventare anche uno strumento per migliorare le cure e migliorare il rapporto tra. La medicina narrativa è una metodologia d’intervento clinico che utilizza una narrazione guidata da esperti come strumento per comprendere ile integrare il suo punto di vista nel percorso di cura: ciò aiuta il malato ad esprimersi ed ila individuare le migliori terapie. L'articololafaale alsembra ...