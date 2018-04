Salute | al via la campagna di Fnomceo contro le bufale in medicina in 31 città

Milano - al via da oggi la quattro giorni della Salute : Rotary International e Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, insieme per la cura e a ricerca oncologica da sempre. Un rapporto nato il 12 aprile 1928, quando l’allora presidente del Rotary Club e Sindaco di Milano Luigi Mangiagalli inaugurò il primo centro ospedaliero dedicato esclusivamente alla cura e alla ricerca sul cancro a Milano, successivamente diventato l’INT. Proprio oggi, esattamente 90 anni dopo, il Rotary riconferma il ...

Gli italiani trascurano la Salute del cuore : al via la campagna “Cuoriamoci” : Gli italiani trascurano la salute del cuore: al via la campagna “Cuoriamoci” Iniziative nelle scuole e consigli su piccoli gesti quotidiani: alimentazione, attività fisica e abitudini più sane Continua a leggere

Pink ha dovuto rinviare dei concerti per problemi di Salute : A malincuore Pink è stata costretta a posticipare alcuni concerti della tranche americana del suo tour 2018. [arc id=”ab456e94-9970-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Il motivo riguarda alcuni problemi di salute della cantante: si tratterebbe di un virus che la sta costringendo a rimanere a riposo e a interrompere di conseguenza qualsiasi attività live. A darne l’annuncio è stata la stessa dispiaciutissima Pink tramite i suoi social, ...

In viaggio per guarire : focus sui ‘pendolari della Salute’ : Profit al servizio del non profit per alleggerire i gravissimi disagi vissuti dai “pendolari della salute”, ovvero i malati costretti ad attraversare l’Italia per ricevere cure adeguate o sottoporsi ad interventi chirurgici. Martedì 20 marzo a Milano si terrà il convegno “La migrazione sanitaria, un fenomeno in crescita. UBI Banca e CasAmica, un incontro di valore”, dedicato al circolo virtuoso attivato dall’associazione CasAmica Onlus e da UBI ...

Salute : ‘allenarsi’ in gravidanza può abbreviare il travaglio : Arrivare allenate al momento del parto potrebbe essere la strada – o meglio la ‘scorciatoia’ – giusta per provare ad assicurarsi un travaglio sprint. La nascita di un bebè è gioia e fatica. Chi, pensando a quel momento, si è convinto che servano calma olimpica e preparazione atletica, non è lontano dal vero. Almeno stando alle conclusioni di uno studio condotto in Spagna. Secondo gli autori, Ruben Barakat ...

Valfrutta plaude al progetto Coltiviamo Salute di Modica : L'iniziativa è unica in Sicilia e ha ricevuto il plauso di Valfrutta che all'orto sociale di Modica ha dedicato un bellissimo articolo