Sabina Began | Io e Silvio tentammo la fecondazione ma non andò La Pascale è

(Di domenica 29 aprile 2018) Per tutti era l'Ape regina delle "cene eleganti".oggi è un'altra persona e in una lunga intervista al Fatto Quotidiano dice: "Non rinnego quello che è stato, ho chiesto perdono. Da lui accettavo qualsiasi cosa". Non ha mai negato la sua storia d'amore con, anzi, per lui si è tatuata sul piede le iniziali "SB" e oggi a proposito del film di Sorrentino dice: "Voglio fare solo una domanda agli sceneggiatori e al regista: come vi sentireste voi se un giorno qualcuno si ispirasse alla vostra storia, interpretandola in modo non vero e offensivo? Perché oggi le cose vi vanno bene, ma domani?". Ma l'intervista di Francesca Fagnani va al di là del film. Qui qualche stralcio: Che fine ha fatto l'Ape regina?Mi sono dedicata allo studio. Dopo il processo, sono andata in Malesia per studiare il Corano, i Profeti e la lingua araba. Il Corano mi ...