Ryanair rimborsa a due coppie di viaggiatori 100 euro in meno Se volete sapere

(Di domenica 29 aprile 2018) Dovevano andare a Creta con un voloma sono rimasti vittime della cancellazione della tratta Treviso-Chania. Così duedi Treviso hanno chiesto il rimborso ma la compagnia ha restituito 100in. L'Adico (associazione consumatori) chiarisce in una nota: "Alle richieste di spiegazioni la compagnia ha invitato i clienti a scrivere la mail in inglese". La storia viene raccontata su TrevisotodayLa compagnia, infatti, dopo aver ricevuto la richiesta tramite il proprio portale, ha accordato la restituzione dei soldi, anche perché obbligata dalle normative che tutelano il consumatore, ma hato un centinaio diin, 880,22totali secondo l'Adico, associazione in difesa dei consumatori. "Non solo. - continua in una nota l'Adico - Alle legittime richieste di spiegazione, manifestate sempre tramite il portale divisto che non ci sono ...