Roma | traffico bloccato e bus deviati | ma la metro viaggia fino a notte

«Coca Capitale» - Le Iene entrano nel centro del traffico di droga di Roma : da Ostia al Laurentino 38 : 'Coca Capitale' è il titolo e il concetto che meglio esprime il movimento di droga nella città di Roma che Le Iene , in onda questa sera su Italia Uno, definisco la 'narco città' . L'inviata Roberta ...

Roma - sciopero dei bus Tpl : traffico in tilt sul Gra : 'traffico intenso anche per lo sciopero del Tpl. Circolazione in aumento sul Grande Raccordo Anulare dove in carreggiata interna ci sono code a tratti dalla Diramazione Roma Nord all'Ardeatina; in ...

Roma : Tir in fiamme e traffico in tilt : Roma – A causa di un mezzo pesante andato in fiamme ci sono disagi a Roma in via Palmiro Togliatti, all’altezza di via Michelotti. La lunga colonna di fumo, avvistata in diversi quadranti della città, si e’ sprigionata dalle gomme del tir che hanno iniziato a bruciare. Chiuse alla circolazione una parte di via Tiburtina e di via di Pietralata per permettere l’intervento dei Vigili del fuoco. Forti le ripercussioni sul ...

Auto contro camion su Roma-Napoli Tre feriti e caos traffico : Scontro tra una vettura e un mezzo pesante, code e caos lunedì 16 sull'A1 verso Roma. L'incidente ha provocato anche il momentaneo blocco della circolazione tra Pontecorvo e Ceprano, in Ciociaria, con ...

Formula E Roma - circuito e 'green zone'. Le zone chiuse al traffico : Tutto pronto per il debutto italiano dell'E-Prix. Quartiere Eur e svincolo Cristoforo Colombo del Gra chiusi al traffico Formula E a Roma, le supercar sfrecciano in silenzio Formula E Roma 2018, tutte ...

Roma : Traffico - deviazioni per il Gp di Formula E : Roma – Nuova viabilità nel quadrante sud di Roma. In vista del gran premio di Formula E. Evento che inizierà domani sulle strade dell’Eur, fino alle 12 di oggi. E’ chiuso lo svincolo 26 del Raccordo anulare per la Pontina in direzione centro. Chiusa anche via Cristoforo Colombo, tra piazzale XV Marzo e via Laurentina. Il Traffico diretto verso il centro e’ deviato su via dell’Oceano Atlantico. Attive inoltre ...

Roma - voragine a via Flaminia / Strada chiusa e chilometri di fila - traffico in tilt : Roma, voragine a via Flaminia: Strada chiusa e chilometri di fila. traffico in tilt e situazione in evoluzione negativa. Continuano le polemiche sulla situazione delle strade nella capitale.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:26:00 GMT)

Roma : Traffico intenso su GRA e tratto urbano A24 : Roma – “Sul Grande Raccordo Anulare la circolazione e’ molto congestionata sull’intero anello. In carreggiata interna ci sono code da Labaro alla Roma-Fiumicino. In esterna, da Labaro alla Trionfale per incidente e più avanti dall’Ardeatina alla Nomentana per Traffico intenso”. E’ quanto si apprende da una nota Astral Infomobilità. “Congestionato anche il tratto urbano della A24, 3 km di code da ...

Roma : Veicolo si ribalta - traffico intenso sulla A1 : Roma – Ci sono rallentamenti sulla A1 Roma-Napoli tra Ceprano e Pontecorvo in direzione sud. Questo a causa di un incidente con Veicolo ribaltato. E’ quanto si apprende da un comunicato Astral Infomobilità. Sul Tratto urbano della A24 al momento ci sono lunghe code dal Raccordo al bivio per la Tangenziale est. Sul Grande Raccordo Anulare circolazione congestionata sull’intero anello. In interna code tra la Diramazione Roma nord ...

Eurocontrol - guasto ai computer - caos traffico aereo/ Sistemi bloccati - ma a Roma e Milano nessun problema : Eurocontrol, guasto ai computer, caos traffico aereo: l'agenzia che gestisce i voli UE costretta ad annunciare ritardi su migliaia di voli. Non ci sono conseguenze di sicurezza.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 18:42:00 GMT)

Pasquetta - Coldiretti 'Gita fuori porta per 11 mln di italiani'. Traffico - criticità a Roma e Napoli : Roma - Traffico molto intenso sulle autostrade e strade extraurbane italiane per la tradizionale 'uscita' di Pasquetta. E questa fascia oraria della giornata è la più critica perchè si vanno ...

