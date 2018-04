Roma | sant' Alisson benedice la Strana Coppia di Eusebio

Malagò : 'Sanzioni per la Roma ? Decide l'Uefa - ma rischiano di essere molto pesanti' : Ognuno fa il suo mestiere e io sono un funzionario pubblico a nome dello sport italiano - ha concluso Malagò - l'Uefa deve fare le sue valutazioni, ma è chiaro che se si aspetta o può pesare l'...

Liverpool - indagine anche sullo striscione pro De Santis dei tifosi della Roma : 'DDS con noi'. È uno striscione esposto da tifosi giallorossi durante la semifinale contro il Liverpool nello stadio di Anfield che inneggia a Daniele De Santis , condannato per la morte del tifoso ...

Klopp : 'Battiamo la Roma . Allenare è stressante - smetterò presto' : BERLINO - ' È possibile che metterò fine alla mia carriera in anticipo rispetto ad alcuni dei miei colleghi. Allenare è stressante e non voglio morire su una panchina '. Così il tecnico dei 'Reds', ...

Lazio- Roma - mano pesante del Questore Marino : ecco i provvedimenti : Sono due i provvedimenti di Daspo emessi dal Questore di Roma Guido Marino dopo il derby tra Lazio e Roma, svoltosi nella serata di ieri allo Stadio Olimpico. Il primo divieto ad assistere a incontri sportivi, per la durata di tre anni, è stato emesso nei confronti di un tifoso che, nei primi minuti dell’incontro, si è reso responsabile del lancio di un artifizio pirotecnico sulla pista di atletica che circonda il campo da gioco. Il secondo, ...

Roma . Al Santa Cecilia si esibisce Sabine Devieilhe : Il soprano francese Sabine Devieilhe debutta per la Stagione Sinfonica di Santa Cecilia giovedì 19 aprile all’Auditorium Parco della Musica

Roma . Furto nella Chiesa Santa Maria in Vallicella : denunciato restauratore : Brillante operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. I militari

Volley : A2 Maschile - a Roma e Santa Croce la bella per la Semifinale : Mercoledì 11 aprile alle 20.30, con live streaming sul LVC, la Ceramica Scarabeo GCF Roma affronta in casa la Gioiella Micromilk Gioia del Colle per la resa dei conti. Allo stesso modo la Kemas ...