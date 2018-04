Roma | picchia studente e gli strappa l' orologio dal polso | caccia a rapinatore seriale

Ultrà Roma - Uefa pronta a sanzioni dure «Non vanno a picchiare - ma sono pronti» : Arrestati due teppisti, tifoso Liverpool in comaGli aggressori individuati dalla polizia italianaProvvedimenti pesanti per il club giallorosso

Scontri Liverpool - arrestati due ultras Romanisti. Il tifoso dei Reds picchiato è in coma. I familiari : «Aggredito da 13 teppisti» : A due ore dal termine della partita tra Liverpool e Roma, la polizia di Merseyside ha confermato di aver arrestato due uomini di 25 e 26 anni provenienti da Roma con l?accusa di tentato...

Ginnastica - Martha e Bela Karolyi sugli abusi sessuali : “Nassar? Non sapevamo nulla. In Romania si picchiavano le ragazze. Le accuse fanno male” : I coniugi Martha e Bela Karolyi sono stati chiamati più volte in causa nell’ambito del processo che ha portato alla condanna del dottor Larry Nassar per abusi sessuali su ginnaste minorenni. La coppia, che ha guidato la Nazionale Statunitense di Ginnastica artistica femminile fino ai trionfi alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016, è stata ritenuta complice del medico orco da diverse atlete tra cui la capitana Aly Raisman ma il processo è ...

Coppia gay aggredita dal branco/ Roma - picchiati con calci e pugni : Imma Battaglia - “Sindaco venga al Pride!” : Coppia gay aggredita dal branco mentre passeggiava nel quartiere Trastevere di Roma, picchiati con calci e pugni: Imma Battaglia, “Sindaco venga al Pride!”, l'appello alla Raggi.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 13:25:00 GMT)

Roma - Villa Bonelli : 15enne picchiato - la fidanzata 13enne costretta a guardare : Caccia a quattro rom fra i 20 e i 30 anni a Villa Bonelli. Sarebbero responsabili di un'aggressione selvaggia a un ragazzo di quindici anni e alla sua fidanzatina di tredici avvenuta venerdì ...

Roma - autista di bus rimprovera tre ragazzi : picchiato - 25 giorni di prognosi : Roma, autista di bus rimprovera tre ragazzi: picchiato, 25 giorni di prognosi L’uomo ha “osato” rimproverare i passeggeri perché davano fastidio ed è stato trascinato fuori dal mezzo e preso a calci: ha riportato una frattura del setto nasale, e diversi traumi. E’ caccia al branco Continua a leggere

Roma - autista di bus rimprovera tre ragazzi : picchiato - 25 giorni di prognosi : Sulla vicenda sono in corso le indagini del commissariato Trevi ed è caccia al branco. Al vaglio degli investigatori anche le telecamere sia dentro l'autobus che quelle in strada: potrebbero aver ...

Picchiava i genitori anziani - costringendoli a fuggire di casa. Arrestato 37enne a Roma : Minaccia, atti persecutori e maltrattamenti nei confronti di entrambi i genitori: con queste accuse i militari della stazione di Palombara Sabina hanno Arrestato un 37enne del posto, dopo la segnalazione degli stessi genitori. I due anziani, stanchi dell'ennesima aggressione, si sono rivolti ai carabinieri della locale stazione. I militari, arrivati sul posto, hanno assistito alle minacce di morte da parte del 37enne. La coppia ha denunciato una ...

Roma : Picchiarono guardia giurata - arrestati : Roma – Gli autori di una brutale aggressione sono stati assicurati alla giustizia dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati. L’aggressione era stat subita da una guardia giurata, un Romano di 44 anni, la mattina del 3 febbraio scorso, in via di Torrenova. A scatenare l’ira degli aggressori e’ stato un lieve tamponamento tra la loro auto e quella della vittima. La dinamica del ...

Roma - 21enne gay picchiato dal branco : Preso di mira dal branco, seguito, minacciato, poi picchiato, rapinato e di nuovo minacciato con un coltello, senza che nessuno intervenga in suo aiuto. Il tutto in pieno pomeriggio e in centro città, ...

Roma : Picchia e accoltella compagna incinta - arrestato : La vittima, in stato di gravidanza, ha riportato una ferita da taglio e fratture alle ossa e alla mano Roma – Un banale litigio tra compagni si e’ trasformato in un incubo per una 21enne, originaria dell’Honduras. La giovane e’ stata presa a calci e pugni dal compagno. Si tratta di un 28enne di nazionalità ecuadoriana, con precedenti, ed infine ferita con un coltello da cucina. Poco dopo, grazie all’intervento dei ...

Picchiato vicino a Roma - uomo gravissimo : 13.29 Picchiato e ridotto in fin di vita un uomo addetto alle consegne in una pasticceria a Mentana, vicino a Roma. Il 54enne è stato trovato a terra privo di sensi, davanti al bar-pasticceria: nella ricostruzione dei carabinieri di Monterotondo è stato aggredito dopo avere fatto la sua consegna al locale e poi lasciato a terra. E' in prognosi riservata, con diverse fratture e ferite al volto e alla testa. Sarebbe in pericolo di vita.