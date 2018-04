Roma Nino Benvenuti ricoverato d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata

Roma - ricoverato Nino Benvenuti : "In ospedale in codice rosso" : ricoverato d'urgenza e in codice rosso l'ex pugile Nino Benvenuti. È stato trasportato al Policlinico di Tor Vergata di Roma. Immediatamente i medici hanno proceduto con i primi accertamenti e dopo il ricovero, sembrano escludere il peggio ma si riservano sulla prognosi definitiva. Il personale medico ha però raccomandato all'ex campione di rispettare un lungo periodo di riposo. Proprio qualche giorno fa, Benvenuti ha festeggiato il suo ...

Scossa 3.0 in Appennino tosco Romagnolo : ANSA, - AREZZO, 23 APR - Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro che l'Ingv ha indicato a Verghereto nell'Appennino tosco romagnolo, in provincia di Forlì, e una profondità di 10 ...

Terremoto sull'Appennino Romagnolo all'alba - paura tra la gente : Una scossa di Terremoto in pieno Appennino romagnolo è stata registrata dall'Ingv alle 7.07 del mattino. La magnitudo, secondo l'istituto nazionale di vulcanologia, è stata di 3.0 ad una profondità di 10 km. I comuni più vicini all'epicentro sono Verghereto e Bagno di Romagna. La scossa, breve ma intensa, è stata avvertita distintamente in tutta l'area e ha destato allarme tra la gente. Telefonate ai vigili del fuoco, ma per ora nessun danno ...

Roma - Nino Castelnuovo ricoverato. La moglie : «I politici ci aiutino» : Maria Cristina Di Nicola, moglie dell'attore Nino Castelnuovo ha annunciato ai microfoni del «Sabato italiano», il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, che suo marito è ricoverato in una ...

Intervista di Emma Fenu a Luciana Pennino - autrice di “Primule fuori stagione” : un Romanzo sulle donne over 45 : “Poi, pian pianino e incomprensibilmente, venne fuori una carica che mi portò ad allontanarmi dal punto franoso, evitando di rotolare giù. Presi a raccogliere le ceneri di me stessa, e mi diedi l’opportunità di riemergere. Concepire che dovevo essere innanzitutto mamma di me stessa e avvertire che il groviglio interiore si scioglieva andarono di pari […]

