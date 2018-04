Roma - Liverpool | 3 motivi per non arrendersi

Roma - Di Francesco : “Liverpool? Io ci credo” : “La squadra ha trattato questa gara in modo eccellente, perché era una sfida difficile e insidiosa. Meritavamo qualche gol in più, abbiamo creato pericoli al Chievo, poi il rigore concesso poteva riaprire il match ma ben venga questa grande parata di Alisson che magari gli ha dato la carica dopo i tanti gol presi ad Anfield”. Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, dopo il poker al Chievo. Cosa bisogna fare per rimontare il ...

Frongia : “auspico prevalga sportività per Roma-Liverpool” : “Roma Liverpool è sempre stata una partita speciale. Il mio primo augurio, dopo i tristi fatti dell’andata, è che non ci siano sentimenti di rivalsa e che all’Olimpico prevalga il buonsenso tra le due tifoserie e si possa vivere un clima di assoluta sportività, sia in campo che fuori”. Lo afferma l’assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini di Roma Daniele Frongia. “La violenza va ...

Roma-Liverpool - su che canale vederla in tv? Orario d'inizio e data. Diretta gratis e in chiaro su Mediaset : MERCOLEDI' 2 MAGGIO: 20.45 Roma-Liverpool Roma-Liverpool: COME GUARDARE LA PARTITA IN Diretta TV E STREAMING Roma-Liverpool, ritorno delle semifinali di Champions League, sarà trasmessa in ...

Roma-Liverpool - firmata ordinanza : alcol vietato - attesi 5mila inglesi : Si è tenuta questa mattina in questura una prima riunione tecnica, nel corso della quale il questore Guido Marino ha illustrato, ai funzionari interessati, le linee guida che saranno alla base...

La Roma fa le prove per il Liverpool : 4-1 al Chievo : As Roma: i giallorossi strapazzano il Chievo e allungano a +4 sull’Inter nella corsa Champions Roma – La Roma batte il Chievo 4-1. Pomeriggio positivo per i ragazzi di Eusebio Di Francesco. La Roma vince, convince e si diverte. Coglie gli ennesimi 2 legni, conclude 2-0 il primo tempo, Alisson para il 2° rigore stagionale e alla fine cala il poker nonostante l’uomo in meno. prove generali per la sfida che mercoledì sancirà chi ...

Diretta/ Roma Chievo - risultato finale 4-1 - : Di Francesco - 'Liverpool? Io ci credo. Schick è in crescita' : Diretta Roma Chievo, info streaming video e tv: per i giallorossi imperativo non pensare subito alla semifinale di Champions e trovare i tre punti.

La Roma non rallenta - Chievo travolto 4-1. Ora il sogno si chiama Liverpool : Il futuro a breve termine richiede la grande impresa, la quotidianità esige il massimo, ossia tre punti contro un Chievo per niente tranquillo in classifica che domani rischia di essere scavalcato ...

Di Francesco : 'Noi competitivi col Liverpool. Schick? Ha capito la Roma' : Il bosniaco segna e regala altri tre punti ai giallorossi, questo il suo commento su Sky Sport a fine gara: "E' stata una vittoria molto importante, ringraziamo Alisson che ha parato un rigore ...

Pallotta : "Roma-Liverpool non mi interessa - mi importa solo di Sean Cox. Gli italiani protestino" : I nostri tifosi sono fantastici, i migliori del mondo, e purtroppo per questa minoranza di perfetti imbecilli si compromette la nostra storia e il nostro patrimonio'. Chiara Zucchelli

Serie A Roma - Di Francesco : «Chievo alle corde. Liverpool? Bisogna crederci…» : Roma - La Roma ha risolto con un poker la pratica Chievo, ostacolo arrivato tra l'andata e il ritorno di Champions League contro il Liverpool. Così Eusebio Di Francesco : "Sono contento della ...

Roma - Di Francesco : "Liverpool? Io ci credo - faremo una grande gara" : ... anche se dopo questo risultato c'è solo da sorridere: "La squadra ha dimostrato di trattare questa gara in un modo eccellente, sono molto soddisfatto - dice il tecnico giallorosso a Premium Sport -. ...

Roma - Di Francesco : 'Abbiamo avuto la faccia giusta. Con il Liverpool io ci credo' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, l'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco dichiara: 'La squadra ha trattato questa gara in modo eccellente, perché era una sfida difficile e insidiosa. Meritavamo qualche gol in più, abbiamo ...

Roma - Dzeko : 'Testa al Liverpool - speriamo di ribaltarla' : Edin Dzeko , attaccante della Roma , ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Chievo: 'Abbiamo giocato un'ottima gara. Grande Alisson in occasione del rigore, se avessero segnato sarebbe andata in un altro modo. Tanti applausi per lui. Liverpool? Ora ...

Dal Chievo al Liverpool - Di Francesco guarda avanti : "Questa la mia Roma : ora recuperiamo le forze" : Il tecnico giallorosso si proietta sulla sfida con i Reds ed elogia Schick: "E' cresciuto tantissimo"