Roma | immobili dimenticati | il Campidoglio rischia di perdere 150 casali

Mercato immobiliare - calo nel primo trimestre. Milano più cara di Roma - : Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio del portale immobiliare.it, nei primi tre mesi dell'anno, a livello nazionale i prezzi degli immobili residenziali sono scesi dello 0,2%. Tendenza riscontrata ...

Palozzi : Roma ‘Caput Voraginum’. Vergognoso immobilismo Raggi : Roma – Palozzi: Raggi immobile su situazione voragini a Roma Roma – Di seguito le parole apparse sul profilo Twitter di Adriano Palozzi, consigliere regionale... L'articolo Palozzi: Roma ‘Caput Voraginum’. Vergognoso immobilismo Raggi proviene da Roma Daily News.

Roma : Corruzione - sequestrati immobili e conti a ex Direttore Uoc San Camillo : sequestrati anche azioni e 11 veicoli Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere hanno eseguito questa mattina, un decreto di estensione del sequestro preventivo emesso dal... L'articolo Roma: Corruzione, sequestrati immobili e conti a ex Direttore Uoc San Camillo proviene da Roma Daily News.

Roma - scoperta mega truffa immobiliare : vendevano case a insaputa proprietari - 10 arresti : Dieci arresti, di cui nove in carcere e uno ai domiciliari. È il bilancio dell'operazione «Colpo gobbo», che ha visto i finanzieri del Comando provinciale di Roma impegnati nell'esecuzione di un'...

Roma - palpeggia e tenta di abusare di donna su autobus ma lei lo immobilizza e lo arresta : Prima l’ha palpeggiata, poi ha tentato di abusarne. Ma all’uomo è andata male perché come vittima aveva scelto una poliziotta. È tutto avvenuto a bordo dell’autobus linea 64 di Roma ieri. Un 39enne italiano di origine congolese si è avvicinato a una donna appoggiandosi a lei. La vittima, un’assistente capo della Polizia di Stato in servizio alla Squadra mobile – sezione reati contro le violenze sessuali, stava rincasando al ...

Immobili : Nomisma - crescono quotazioni case di pregio a Roma e Milano : Milano, 6 mar. (AdnKronos) – Si conferma la ripresa, anche nel secondo semestre del 2017, del mercato degli Immobili di pregio a Milano e Roma. In particolare è il segmento della compravendita a Milano ad aver mostrato una maggiore dinamicità con una domanda in crescita soprattutto nelle zone del Centro storico, Brera e Magenta. A Roma la domanda di acquisto risulta in aumento con l’eccezione della zona Flaminio e Salario-Trieste. è ...

Elezioni - Madia : “Da madre ho paura ad affidare Paese a M5s. Se vince - immobilismo come a Roma” : Al Teatro Eliseo di Roma, durante l’appuntamento elettorale in sostegno della candidatura di Paolo Gentiloni, con Veltroni, sono saliti sul palco anche Marianna Madia e Luigi Zanda, entrambi candidati per il prossimo Parlamento. “La migliore delle ipotesi qualora il M5s andasse al governo sarebbe una situazione come quella che viviamo a Roma, cioè l’immobilismo – afferma la Ministra della Pubblica Amministrazione, che ...