ROMA CIAMPINO | SI SUICIDA DA BALCONE DOPO AVER TENTATO DI SGOZZARE MOGLIE Ultime

ROMA - allarme bomba all'aeroporto di Ciampino : scalo evacuato : Paura a Ciampino per un allarme bomba . L'aeroporto Roma no è stato evacuato . Centinaia i passeggeri riversatisi nei parcheggi.

Stefano : ROMA - da lunedì bus 520 Cinecittà-Ciampino : Stefano : Un servizio efficiente ed economico per gli oltre mille lavoratori dello scalo aeroportuale Roma – Enrico Stefano , Presidente della commissione Mobilita’ di Roma Capitale, ha rilasciato alcune dichiarazioni... L'articolo Stefano : Roma , da lunedì bus 520 Cinecittà-Ciampino su Roma Daily News.

Neve ROMA - Adr : aeroporti di Fiumicino a Ciampino verso la piena operatività : “La morsa del maltempo e della Neve sembra aver dato tregua al litorale Romano“: lo rileva in una nota aeroporti di Roma. “Si sta progressivamente tornando verso la piena operatività presso gli scali di Fiumicino, come quello di Ciampino. Anche la Pista 3 del Leonardo da Vinci ha ripreso a funzionare regolarmente da pochi minuti e questo, insieme alla Pista 1 che non hai smesso di funzionare, consentirà di smaltire più ...